EK schválil smernicu zameranú na dostupnosť pitnej vody

Brusel/Štrasburg 23. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu schválili návrh smernice zameraný na posilnenie dôvery spotrebiteľov k vode z vodovodu, ktorá je lacnejšia a šetrnejšia k životnému prostrediu ako balená voda.



Schválený legislatívny text sprísňuje limity pre niektoré znečisťujúce látky vrátane olova (až o polovicu), niektorých endokrinných disruptorov (polyfluóralkylované látky - PFAS) či škodlivých baktérií.



Smernica, za ktorú hlasovalo 300 poslancov, 98 bolo proti a 274 sa zdržalo hlasovania, zavádza aj povinnosť monitorovať úroveň mikroplastov prítomných vo vode.



Členské štáty EÚ by podľa europoslancov mali prijať opatrenia na zabezpečenie univerzálneho prístupu k čistej vode v celej EÚ a uľahčiť prístup k vode v obciach a vo verejných budovách - napríklad budovaním bezplatných pitných fontánok, kde je to technicky realizovateľné.



EP tiež presadzuje, aby reštaurácie, jedálne a poskytovatelia stravovacích služieb ponúkali svojim klientom vodu zadarmo alebo len za malý servisný poplatok.



Francúzsky poslanec a spravodajca tohto uznesenia Michel Dantin zdôraznil potrebu dostupnosti vody pre všetkých ľudí. "Spôsob, akým využívame vodu, predurčuje budúcnosť ľudstva. Každý by mal mať prístup k čistej a kvalitnej vode a my by sme mali urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili jej cenovú dostupnosť pre každého," opísal situáciu.



Poslanci v nadväznosti na občiansku iniciatívu Right2Water (Právo na vodu) zopakovali požiadavku, aby sa členské štáty zamerali aj na potreby zraniteľných a marginalizovaných skupín. Smernica od vnútroštátnych orgánov požaduje, aby identifikovali osoby bez prístupu alebo s obmedzeným prístupom k pitnej vode, zvážili riešenia ich situácie a informovali ich o možnostiach pripojenia sa na rozvodnú sieť alebo o náhradných možnostiach prístupu k pitnej vode.



Cieľom navrhovanej legislatívnej úpravy je posilniť dôveru občanov v zásobovanie vodou a zvýšiť využívanie pitnej vody z vodovodných kohútikov, čo by mohlo zároveň viesť k redukcii plastov a zníženiu objemu plastového odpadu - a to aj v moriach. Podľa odhadov Európskej komisie by nižšia spotreba balenej vody mohla domácnostiam v EÚ ušetriť viac ako 600 miliónov eur ročne. Novela smernice o pitnej vode je považovaná za dôležitý medzník pri napĺňaní stratégie EÚ pre plasty, ktorá bola predstavená v januári 2018.