EK varovala Rumunsko, aby neprijímalo opatrenia oslabujúce právny štát

Podľa slov podpredseda EK F. Timmermanssa Rumunsko musí okamžite vrátiť k hodnovernému reformnému procesu v justícii, čo znamená robiť kroky vpred a nie dozadu, najmä z hľadiska boja proti korupcii.

Brusel 3. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) vyzvala v stredu Rumunsko, aby zabezpečilo správnu reformu súdnictva a aby sa zdržalo akýchkoľvek opatrení, ktoré by znamenali krok späť pri dodržiavaní zásad právneho štátu.



Prvý podpredseda EK Frans Timmermans počas stretnutia s novinármi uviedol, že informoval kolégium komisárov o vývoji situácie v Rumunsku. Podľa jeho slov sa Rumunsko musí okamžite vrátiť k hodnovernému reformnému procesu v justícii, čo znamená robiť kroky vpred a nie dozadu, najmä z hľadiska boja proti korupcii. Konkrétne to znamená, že rumunská vláda sa musí zdržať opatrení, ktorých prijatie by zvrátilo procesy vykonané v posledných rokoch.



"Chcel by som varovať Rumunsko, rumunskú vládu, aby neprijímala opatrenia, ktoré majú vplyv na súdnictvo a ktoré povedú k beztrestnosti pre vysokopostavených úradníkov odsúdených za korupciu," uviedol Timmermans.



Dodal, že za posledné dva mesiace mal v tejto súvislosti niekoľko rozhovorov a stretnutí s rumunskou premiérkou Vioricou Dancilaovou, že EK pokračuje v technických rokovaniach o mechanizme spolupráce a overovania (MCV), ktorému sú podrobené Rumunsko a Bulharsko, a že v mene exekutívy EÚ požiadal rumunskú stranu o čo najrýchlejšie výsledky.



Timmermans priznal, že dialóg medzi Rumunskom a eurokomisiou je "konštruktívny", avšak doterajšie rokovania nepresvedčili Brusel, že Rumunsko je opäť na "správnej ceste". Upozornil, že ak Rumuni nevyriešia sporné otázky, EK bude musieť zakročiť konkrétne - v priebehu niekoľkých dní - za pomoci nástrojov, ktoré má k dispozícii.



Spravodajca TASR Jaromír Novak