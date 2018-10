EK vyzvala na dokončenie bezpečnostnej únie

Komisia za posledné tri roky podnikla rozhodné kroky sprísňujúce bezpečnostné pravidlá vnútri EÚ aj na jej vonkajších hraniciach.

Brusel 10. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila správu o pokroku v oblasti účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie. Vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby sa urýchlene dohodli na schválení prioritných bezpečnostných iniciatív.



Komisia sa touto správou usiluje zachovať pozitívnu dynamiku nastolenú premiérmi a prezidentmi členských krajín EÚ na neformálnom zasadnutí v Salzburgu. Predstavila bezpečnostné iniciatívy, ktoré budú rozhodujúce pre dokončenie bezpečnostnej únie pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019.



Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos v tejto súvislosti vyhlásil, že bezpečnosť občanov je každodennou prioritou EÚ - a tak by to malo aj zostať. "Posilnenie vonkajších hraníc, zlepšenie výmeny informácií a zabezpečenie interoperability všetkých dátových systémov, aby chránili našich občanov tak online, ako aj v skutočnom živote – nemáme času nazvyš. Nastal čas pretaviť sľuby na činy a pripraviť cestu k účinnej a skutočnej bezpečnostnej únii," uviedol komisár.



Avramopulos spolu s eurokomisárom pre bezpečnostnú úniu Julianom Kingom čelili otázkam novinárom v súvislosti s brexitom. Obaja upozornili, že nedošlo k žiadnemu prelomu v súvislosti s dohodou o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ a zdôraznili dôležitosť bezpečnostnej spolupráce s Londýnom po tom, ako Británia opustí EÚ.



Podľa Avramopulosa vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier a jeho tím "pracujú vo dne v noci", aby dosiahli dohodu s Britmi ešte pred budúcotýždňovým summitom EÚ (18.-19.10), zatiaľ však nič nenaznačuje, že by bolo dohoda "na spadnutie".



King uviedol, že v súvislosti s budúcim partnerstvom so Spojeným kráľovstvom, vrátane bezpečnosti, je potrebné riešiť niekoľko otázok, pričom zdôraznil dôležitosť pokračovania britsko-európskej spolupráce v oblasti cezhraničných hrozieb.



Vo všeobecnejšej rovine King upozornil, že EÚ čelí toľkým hrozbám, ako nikdy predtým – od použitia chemických zbraní na uliciach európskych miest až po štátom sponzorované kybernetické útoky.



"Nastal čas sústrediť sily na dokončenie práce v oblasti bezpečnostnej únie. V prípade terorizmu, kybernetických hrozieb a hrozieb umožnených počítačmi v priestore, kde sa internetový svet stretáva s reálnym, ako aj v prípade potláčania organizovanej trestnej činnosti budeme silnejší, ak budeme postupovať spoločne," upozornil eurokomisár.



Komisia za posledné tri roky podnikla rozhodné kroky sprísňujúce bezpečnostné pravidlá vnútri EÚ aj na jej vonkajších hraniciach.



"Pokusy o teroristické útoky, použitie chemických zbraní na uliciach členského štátu EÚ aj nedávno zmarený kybernetický útok na sídlo medzinárodnej organizácie sú jasnými dôkazmi, že Európa bude aj naďalej terčom. Posilnenie našej kolektívnej bezpečnosti a odolnosti je preto o to dôležitejšie," uvádza sa v stanovisku eurokomisie.



EK upozornila, že pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019 treba čo najrýchlejšie dokončiť dôležité iniciatívy, vyzvala najmä na promptné prijatie opatrení, ktoré zaručia: ochranu Európanov na internete; interoperabilitu informačných systémov EÚ; boj proti cezhraničnej trestnej činnosti a posilnenie hraníc EÚ.



Komisia na roky 2018 - 2019 vyčlenila pre členské štáty 70 miliónov eur pre zvýšenie bezpečnosti. V konkrétnej rovine na boj proti radikalizácii je určených päť miliónov eur. Na boj proti chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým hrozbám, obmedzenie prístupu k doma vyrobeným výbušninám, ochranu verejných priestorov a kritickej infraštruktúry pôjde 9,5 milióna eur a na podporu vykonávania existujúcich pravidiel, ako napríklad európskeho systému záznamov o cestujúcich, bolo vyčlenených 1,5 milióna eur.



