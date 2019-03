Ekologická aktivistka Thunbergová podporila protesty žiakov v Hamburgu

Mladá Švédka prišla do Hamburgu z Bruselu, kde 21. februára podporila takzvaný pochod za klímu, na ktorom sa zúčastnilo asi 15.000 stredoškolákov

Hamburg 1. marca (TASR) - Švédska tínedžerka a ekologická aktivistka Greta Thunbergová sa v piatok zúčastnila na protestoch v nemeckom meste Hamburg. Informovala o tom agentúra DPA.



Thunbergová sa pripojila k zhruba trom tisícom demonštrujúcich študentov, ktorí požadovali lepšiu ochranu životného prostredia.



Thunbergovú účastníci akcie privítali ako popovú hviezdu, uviedol portál televíznej stanice Deutsche Welle. Samotná 16-ročná aktivistka však povedala: "Stredobodom pozornosti nie som ja, ale klíma, a na to by sme sa mali zamerať. Nejde tu o mňa."



Mladá Švédka prišla do Hamburgu z Bruselu, kde 21. februára podporila takzvaný pochod za klímu, na ktorom sa zúčastnilo asi 15.000 stredoškolákov.



Aktivistka vystúpila aj na pôde Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), na Svetovom hospodárskom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose či na 24. konferencii OSN o klimatickej zmene v poľskom meste Katovice.



Thunbergová vlani v septembri každý deň protestovala pred švédskym parlamentom a žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickej zmene, pričom Švédsko obviňovala z nedodržiavania parížskej klimatickej dohody.



Inšpirovala tým tisíce školopovinných detí v Belgicku, Nemecku, Švédsku, Švajčiarsku či Austrálii, ktoré pod heslom "piatky za budúcnosť" usporiadali obdobné protesty vo svojich krajinách.