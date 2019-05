Ekvádor začal odovzdávať Spojeným štátom Assangeove osobné veci

Súhlas na zhabanie predmetných vecí dal začiatkom mája ekvádorský minister zahraničných vecí José Valencia.

Londýn 20. mája (TASR) - Ekvádor začal v pondelok odovzdávať Spojeným štátom časť osobných vecí spoluzakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea, ktoré zanechal na veľvyslanectve tejto krajiny v Londýne.



Súhlas na zhabanie predmetných vecí dal začiatkom mája ekvádorský minister zahraničných vecí José Valencia, informovala stanica BBC. Medzi materiálmi sú rukopisy, právnické dokumenty, lekárske záznamy a elektronické zariadenia.



Assangeov právnik Aitor Martínez uviedol, že tento krok je "absolútne bezprecedentný". "Ekvádor sa odovzdaním jeho osobných predmetov krajine, pred ktorou je chránený, dopúšťa flagrantného porušovania väčšiny základných pravidiel inštitúcie azylu," vyhlásil Martínez.



Šéfredaktor WikiLeaks Kristinn Hrafnsson vo vyhlásení uviedol, že "niet pochýb" o tom, že Ekvádor sa "pohráva" s osobnými vecami, ktoré poslal do Spojených štátov.



USA požadujú Assangeovu extradíciu z Británie v súvislosti s jeho údajnou úlohou pri zverejnení tajných vojenských a diplomatických materiálov organizáciou WikiLeaks v roku 2010.



Assange, ktorý sa narodil v Austrálii, čelí obvineniam z konšpirácie súvisiacej s nelegálnym preniknutím do počítačov amerického ministerstva obrany. Išlo o jeden z najväčších únikov vládnych dokumentov, za čo mu v USA hrozí trest odňatia slobody na maximálne päť rokov.



Tento 47-ročný whistleblower už čelí krokom na vydanie svojej osoby do Švédska na základe obvinení zo znásilnenia. Švédska žena obvinila Assangea v roku 2010 zo znásilnenia, ku ktorému malo podľa nej dôjsť po tom, ako sa obaja zoznámili na konferencii WikiLeaks v Štokholme.



Assange tieto obvinenia od začiatku odmieta a sedem rokov sa ukrýval na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne so zámerom vyhnúť sa príkazu na vydanie do Švédska. Obvinenia boli stiahnuté v roku 2017, avšak v pondelok švédska prokuratúra predložila súdu obnovenú žiadosť o jeho zatknutie v súvislosti s vyšetrovaním.



Švédska prokuratúra oznámila, že ak súd v meste Uppsala žiadosť o zadržanie schváli, prokuratúra požiada britské úrady o vydanie Assangea do Švédska a zároveň naňho vydá európsky zatykač.



Whistleblowera zadržali 11. apríla po tom, ako ho Ekvádor vydal britským úradom. V londýnskom väzení Belmarsh si momentálne odpykáva 50-týždňový trest za porušenie podmienok prepustenia na kauciu.