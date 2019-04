Ekvádorský prezident tvrdí, že Assange porušil podmienky azylu

Assange tvrdí, že Ekvádor sa usiluje ukončiť jeho azylový pobyt na ambasáde a vyvíja naňho tlak tým, že ho izoluje od návštevníkov a špehuje ho.

Quito 2. apríla (TASR) - Zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange "opakovane porušil" podmienky svojho azylu na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Vyhlásil to v utorok ekvádorský prezident Lenín Moreno.



Líder tejto andskej krajiny pre miestne médiá, ktoré cituje tlačová agentúra Reuters, uviedol, že Assange nemá právo "hackovať súkromné účty alebo telefóny" a nemôže zasahovať do politiky iných krajín, najmä tých, ktoré majú priateľské vzťahy s Ekvádorom.



Assange našiel útočisko na londýnskej ambasáde Ekvádoru v roku 2012 so zámerom vyhnúť sa extradícii do Švédska, kde ho príslušné úrady chceli vypočúvať v rámci vyšetrovania sexuálneho útoku. Toto konanie bolo neskôr zastavené, avšak 47-ročný Austrálčan sa obáva, že by mohol byť vydaný na stíhanie do USA ohľadom činnosti WikiLeaks.



Assange tvrdí, že Ekvádor sa usiluje ukončiť jeho azylový pobyt na ambasáde a vyvíja naňho tlak tým, že ho izoluje od návštevníkov a špehuje ho. Ekvádor vyhlásil, že jeho zaobchádzanie s Assangeom je v súlade s medzinárodným právom, avšak jeho pobyt na veľvyslanectve "sa nemôže predlžovať na neurčito".