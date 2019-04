L. Moreno tvrdí, že Assange využíval veľvyslanectvo na špionáž

Britská polícia Assangea zatkla minulý štvrtok na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne po tom, ako mu vláda Ekvádoru zrušila azyl.

Londýn 15. apríla (TASR) - Ekvádorský prezident Lenín Moreno povedal, že zakladateľ WikiLeaks Julian Assange viackrát porušil podmienky azylu na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne a snažil sa ho využiť ako centrum špionáže. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na Morenove nedeľňajšie vyjadrenia pre britský denník The Guardian.



Britská polícia Assangea zatkla minulý štvrtok na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne po tom, ako mu vláda Ekvádoru zrušila azyl. Zakladateľ WikiLeaks, ktorý na veľvyslanectve strávil takmer sedem rokov, čelí vyhosteniu do USA ohľadom činnosti WikiLeaks.



Organizácia rozhnevala Washington zverejnením tisícok tajných amerických diplomatických správ, ktoré obsahovali vysoko kritické hodnotenia svetových lídrov.



Vzťahy medzi Assangeom a jeho hosťujúcou krajinou ochladli po tom, ako ho Ekvádor obvinil z úniku informácií o osobnom živote prezidenta Morena.



Moreno však podľa Guardianu poprel, že by bol konal v odvete za únik dokumentov o svojej rodine. Prezident vyjadril ľútosť nad tým, že Assange využil veľvyslanectvo Ekvádora na narúšanie vnútorných záležitostí ďalších krajín.



"Ekvádor považuje akýkoľvek pokus o destabilizáciu za trestuhodné konanie, pretože sme zvrchovaný štát a rešpektujeme politiku každej krajiny," uviedol Moreno v e-maile pre The Guardian.



"Nemôžeme dovoliť, aby sa náš dom - dom, ktorý otvoril svoje dvere - stal centrom špionáže," dodal.



Assangeovi priaznivci tvrdia - píše Reuters -, že Ekvádor zakladateľa WikiLeaks zradil na príkaz Washingtonu. Ukončenie jeho azylového pobytu bolo podľa nich nelegálne a predstavuje temnú chvíľu pre slobodu tlače.