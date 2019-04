Emeritný pápež sa v eseji vyjadril ku kríze v katolíckej cirkvi

Podľa emeritného pápeža je veľmi dôležité postaviť sa proti lžiam a polopravdám a otvorene priznať, že aj v cirkvi je hriech a zlo.

Vatikán 11. apríla (TASR) - Emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojom novom dokumente napísal, že normy právnej ochrany vo Vatikáne boli v prospech duchovenstva obvineného z pohlavného zneužívania, a to až do takej miery, že istý čas bolo obvinenie takýchto osôb "takmer nemožné".



Taliansky denník Corriere della Sera vo štvrtok informoval, že emeritný pápež sa k téme zneužívania duchovnými vyjadril v 18-stranovej eseji, ktorú pod názvom Cirkev a škandál sexuálneho zneužívania vo štvrtok zverejnil nemecký mesačník Klerusblatt či v angličtine portály Catholic News Agency a National Catholic Register.



Benedikt v eseji ponúka svoj pohľad na krízu súvisiacu s prípadmi pohlavného zneužívania, s ktorým cirkev v posledných rokoch zápasí.



Podľa emeritného pápeža sa táto kríza nedá pochopiť bez zohľadnenia jej širšieho spoločenského kontextu. Poukazuje na to, že "v 60. rokoch minulého storočia nastala vážna udalosť (...), keď sa predtým platné normatívne štandardy týkajúce sa sexuality úplne zrútili a vznikli nové".



V tejto situácii "katolícka morálna teológia utrpela kolaps, ktorý spôsobil, že cirkev zostala nečinná voči týmto zmenám v spoločnosti", napísal Benedikt. Podľa neho nastala aj k relativizácia morálnych hodnôt a spochybnenie učiteľského úradu katolíckej cirkvi (magistéria) niektorými teológmi.



Pripomenul, že táto situácia mala za následok aj rapídny pokles záujmu o kňazské povolanie a "obrovský počet" kňazov, ktorí opustili svoj úrad a sa rozhodli stať sa znova laikmi.



Benedikt napísal, že v 80. a 90. rokoch bolo právo na obhajobu chápané tak široko, že vznesenie obvinenia voči kňazom bolo takmer nemožné. Vysvetlil, že Kódex kánonického práva z roku 1983 zrejme nepostačoval na prijatie potrebných opatrení. Dodal, že časom sa — už v novom kódexe — začalo s revíziou "úmyselne voľne postaveného trestného práva".



Vysvetlil tiež, že rozhodnutie, aby kompetencia pre prípady pohlavného zneužívania kňazmi prešla z Kongregácie pre duchovenstvo na Kongregáciu pre náuku viery, svedčí o dôležitosti viery pre cirkev. Podľa Benedikta si totiž treba uvedomiť, že pochybenia tohto druhu zo strany duchovných v konečnom dôsledku poškodzujú vieru, ktorú — naopak — treba chrániť.



Podľa emeritného pápeža je veľmi dôležité postaviť sa proti lžiam a polopravdám a otvorene priznať, že aj v cirkvi je hriech a zlo. Dnešná cirkev "ako nikdy doteraz" je podľa Benedikta "cirkvou mučeníkov, a tak svedčí o živom Bohu". Benedikt XVI. na záver svojho textu vyjadruje vďaku pápežovi Františkovi za to, čo robí, aby svetu ukázal, že "Božie svetlo nezmizlo".



Ako prefekt Kongregácie pre náuku viery i neskôr ako pápež Benedikt XVI. zaujal veľmi tvrdú líniu voči sexuálnemu zneužívaniu v cirkvi. Ide o prípady, ktoré sa týkajú stoviek duchovných podozrivých alebo obvinených zo znásilňovania a obťažovania maloletých.