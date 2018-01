Emmanuel Macron a Si Ťin-pching podpísali v Pekingu sériu dohôd

Macron súhlasil, že sa pripojí k plánom čínskeho prezidenta vybudovať obchodnú a dopravnú sieť v rámci Ázie a Európy, ako aj spolupracovať v boji proti klimatickej zmene a terorizmu.

Peking 9. januára (TASR) - Čína a Francúzsko sa chystajú prehĺbiť vzájomnú spoluprácu v oblasti leteckej dopravy a jadrovej energetiky. Uviedla to v utorok agentúra DPA po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron podpísal počas svojej prvej návštevy Číny od nástupu do úradu spoločne s čínskym kolegom Si Ťin-pchingom sériu bilaterálnych dohôd.



Macron ďalej súhlasil, že sa pripojí k plánom čínskeho prezidenta vybudovať obchodnú a dopravnú sieť v rámci Ázie a Európy, ako aj spolupracovať v boji proti klimatickej zmene a terorizmu.



"Radi by sme spolupracovali bok po boku s Čínou," povedal Macron vo Veľkej sále ľudu v Pekingu, kde s čínskym kolegom podpísali sériu dohôd o porozumení. Ani jeden z prezidentov hodnotu podpísaných dohôd nekonkretizoval.



"V dejinách bola Hodvábna cesta... cestou ku komunikácii, výmene; bola to trasa prepájajúca Áziu a Európu. Mali by sme reštartovať našu spoluprácu a výmenu," dodal Macron.



Podľa Si Ťin-pchinga budú Čína s Francúzskom "spoločne čeliť klimatickej zmene, svetovému terorizmu a ďalším výzvam".



Macron začal svoju trojdňovú návštevu Číny v pondelok prehliadkou slávnej Terakotovej armády v prastarom meste Si-an, kde predniesol príhovor.



Macron si tiež v Pekingu spoločne s manželkou Brigitte pozrel Zakázané mesto a stretol sa s tamojšími podnikateľmi a ďalšími predstaviteľmi štátu.



Čína by chcela, aby novodobá Hodvábna cesta prepojila 68 krajín, v ktorých žijú vyše štyri miliardy obyvateľov. Projekt rozvojovej stratégie OBOR zverejnila Čína v roku 2013. Jeho cieľom je prepojiť Čínu po súši i po mori s juhovýchodnou Áziou, Pakistanom a strednou Áziou a ďalej s Blízkym východom, Európou a Afrikou.