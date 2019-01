Irán buduje v odľahlých oblastiach krajiny solárne elektrárne

S novými energetickými zariadeniami sa do dvoch mesiacov dosiahne inštalovaný výkon solárnych zariadení 1000 megawattov.

Teherán 20. januára (TASR) - Námestník iránskeho ministra energetiky Mohammad Sadeghzadeh uviedol, že do konca súčasného iránskeho kalendárneho roka, ktorý sa skončí 20. marca, v krajine uvedú do prevádzky 3000 malých solárnych elektrární.



Elektrárne sa zriaďujú v odľahlých oblastiach krajiny. Námestník ministra, ktorý je aj šéfom organizácie pre účinné využívanie energie, pre agentúru IRNA uviedol, že 2000 malých solárnych zariadení už funguje.



S novými energetickými zariadeniami sa do dvoch mesiacov dosiahne inštalovaný výkon solárnych zariadení 1000 megawattov. Vlani inštalovaný výkon solárnych zariadení v krajine dosiahol 500 MW.



Vláda uvoľnila na budovanie ekologických energetických zariadení v nasledujúcich rokoch 442,8 milióna USD (388,56 milióna eur). Vládne výdavky na túto oblasť budú sústavne rasť aj v nasledujúcich rokoch.