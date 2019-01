Minister Altmaier sa vyjadril k listu amerického veľvyslanca v Nemecku

Potrubie plynovodu Nord Stream 2 sa ukladá zväčša do medzinárodných vôd. Krajiny, ktorých sa tento proces dotýka, súhlasili s tým už pred dlhým časom.

Berlín 20. januára (TASR) - Americký veľvyslanec v Nemecku Richard Grenell v liste z 3. januára pohrozil nemeckým firmám, ktoré sa zúčastňujú na budovaní plynovodu Severný prúd 2, sankciami, ak sa na projekte neprestanú podieľať. Spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier odpovedal na hrozby stručne: "Nemecko je právny štát".



Altmaier nemeckej tlačovej agentúre DPA povedal: "Nemecko je krajinou, v ktorej sa ctí slobodné vyjadrovanie a sloboda tlače. Preto nie je potrebné komentovať každý jeden list. Skutočnosťou je, že Nemecko je právnym štátom."



Potrubie plynovodu Nord Stream 2 sa ukladá zväčša do medzinárodných vôd. Krajiny, ktorých sa tento proces dotýka, súhlasili s tým už pred dlhým časom. Projekt sa už vo veľkej miere realizoval. Altmaier dodal: "Spolková vláda má povinnosť do takýchto podnikateľských projektov nezasahovať."



Grenell pohrozil spoločnostiam, ktoré sa na projekte zúčastňujú, "citeľnými sankciami". Budovať 1200 kilometrov dlhý plynovod cez Baltické more začalo okrem iných už aj Nemecko. Spojené štáty projekt viackrát silno kritizovali.



Altmeier okrem toho povedal, že je oprávneným záujmom Ukrajiny, aby aj po sprevádzkovaní Severného prúdu 2 zostala dôležitou tranzitnou krajinou plynu: "To bol dôvod, prečo som počas svojich ciest na Ukrajinu a do Ruska pripravoval pôdu pre priame rokovania medzi Ruskom, Ukrajinou a Európskou komisiou."



Nemecko má záujem na tom, aby sa vyhlo závislosti v každom smere. Preto bude pokračovať v diverzifikácii dovozu zemného plynu. Altmaier preto navrhol, aby sa v Nemecku vybudovala aj infraštruktúra pre dovoz skvapalneného plynu. Tým by sa vytvorila možnosť, aby sa skvapalnený plyn (LNG) mohol dovážať do krajiny zo Spojených štátov, z oblasti Stredozemného mora či Blízkeho východu. "Tento plyn však, prirodzene, musí byť na trhu cenovo konkurencieschopný," povedal minister.