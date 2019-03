Environmentálne zhromaždenie OSN chce obmedziť používanie plastov

Opatrenie je súčasťou prijatej série dobrovoľných krokov, ktoré však aktivisti bojujúci proti znečisteniu Zeme kritizujú ako nedostatočné. Ročne sa do oceánov dostane vyše osem ton plastov.

Nairobi 15. marca (TASR) - Členské krajiny OSN sa v piatok dohodli na tom, že v nadchádzajúcom desaťročí "výrazne obmedzia" používanie jednorazových plastových výrobkov. Tento záväzok je súčasťou spoločného vyhlásenia prijatého na záver päťdňového Environmentálneho zhromaždenia OSN, ktoré sa konalo v kenskom hlavnom meste Nairobi za prítomnosti predstaviteľov 170 krajín OSN, informovala agentúra AFP.



V spoločnom ministerskom vyhlásení, ktoré krajiny OSN prijali práve v deň, keď sa na mnohých miestach vo svete konajú klimatické protesty mládeže, sú len dve zmienky o dosahu ľudského konania na globálne otepľovanie a žiadna o fosílnych palivách.



Vo vyhlásení sa píše, že krajiny budú "riešiť škody na našom ekosystéme spôsobené neudržateľným používaním a likvidáciou plastových výrobkov, a to aj výrazným obmedzením plastových výrobkov na jedno použitie do roku 2030".



Nemenované zdroje oboznámené s priebehom zhromaždenia v Nairobi agentúre AFP povedali, že viaceré spomedzi bohatších krajín pod vedením USA prispeli k tomu že sa na schôdzke neprijali ráznejšie opatrenia.



Vyhlásenie z úvodu zhromaždenia v Nairobi pritom hovorilo o záväzku počítajúcom s postupným sťahovaním plastov na jedno použitie, ktoré malo byť zavŕšené do roku 2025. Podľa AFP bol tento pôvodný prísľub omnoho ráznejší, než kompromisný, ktorý sa napokon prijal.



Vedci zistili, že vo svete sa v súčasnosti vyprodukuje viac ako 300 miliónov ton plastov ročne, pričom v našich oceánov aktuálne pláva prinajmenšom päť biliónov kusov plastu.



Zhromaždenie v Nairobi poznamenala havária lietadla v Etiópii, pri ktorej uplynulú nedeľu zahynulo aj vyše 20 zamestnancov OSN. Piatkové záverečné zasadnutie sa, rovnako ako pondelňajšie úvodné, začalo minútou ticha za obete tohto leteckého nešťastia, na ktorých počesť zároveň v rokovacej sále horeli sviečky.