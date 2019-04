EP dal definitívnu stopku nebezpečnému tovaru na európskom trhu

Európski spotrebitelia musia mať dôveru, že výrobky, za ktoré platia, sú bezpečné a vyhovujúce.

Brusel 17. apríla (OTS) - „Európski spotrebitelia musia mať dôveru, že výrobky, za ktoré platia, sú bezpečné a vyhovujúce, bez ohľadu na to, kto je ich výrobcom a v ktorom členskom štáte a akým spôsobom ich kúpia,“ víta dnešné schválenie naradenia Európskeho parlamentu (EP) o zabezpečení ochrany spotrebiteľa slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH).



Mikolášik, ktorý vypracoval stanovisko k tomuto nariadeniu vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), považuje za neprípustné, aby už dnes zosúladené pravidlá boli obchádzané natoľko, že 32 % hračiek, 58 % elektroniky, 47 % stavebných výrobkov, ktoré prešli kontrolami nespĺňa požiadavky na bezpečnosť.„Realita je tak v ostrom kontraste s faktom, že právne predpisy EÚ sú v mnohých oblastiach jedny z najprísnejších na svete,“ zdôraznil europoslanec.



Mnohé nedávne škandály, ako napríklad „dieselgate“, odhaľujú podľa Mikolášika skutočnosť, že nebezpečné a nevyhovujúce výrobky sú na trhu EÚ stále prítomné, čo len zvýrazňuje potrebu zefektívniť a koordinovať dohľad nad trhom v Únii. „Výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky, sú pre spotrebiteľov jednak potenciálne nebezpečné a poškodzujú životné prostredie, no v neposlednom rade vedú aj k narušeniu hospodárskej súťaže. Nedostatočný dohľad nad trhom totiž nedokáže ochrániť čestné podniky, ktoré poškodzuje výroba alebo dovoz nevyhovujúcich alebo nebezpečných výrobkov, čo ohrozuje mnoho pracovných miest,“ dodal.



Slovenský europoslanec preto víta schválené nariadenie, pričom oceňuje najmä zriadenie Testovacích stredísk EÚ, ktoré majú zaručiť spoľahlivosť a konzistentnosť testovania. Zároveň majú poskytovať expertízu na najvyššej úrovni v tak zložitých oblastiach ako je napríklad prítomnosť škodlivých chemikálií, ktoré sa pri testovaní až príliš často objavujú v hračkách či v kozmetike. Rovnako vyzdvihuje vytvorenie siete Únie pre súlad výrobkov s cieľom podporovať lepšiu spoluprácu medzi orgánmi dohľadu nad trhom, európskymi inštitúciami a hospodárskymi subjektami.



Bezpečnosť spotrebiteľov a ochrana životného prostredia sú základnými kameňmi vnútorného trhu s tovarom, ktorý je jedným z najväčších úspechov EÚ. Obchod s tovarom tvorí 75% obchodu vnútri EÚ a približne 25% HDP celej EÚ. Hodnota výrobkov, na ktoré sa vzťahujú harmonizované pravidlá EÚ, predstavuje viac ako 2 400 miliárd eur ročne, teda 69% celkovej hodnoty výrobkov v EÚ. Nariadenie by sa po úspešnom schválení mohlo začať aplikovať 1. januára 2020.





