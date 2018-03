Europoslanci z ENF si kupovali šampanské aj dary z peňazí poplatníkov

Výdavky, pri ktorých sa zistili pochybenia, prevyšujú sumu 400.000 eur.

Brusel 29. marca (TASR) - Europoslanci z politickej skupiny Európa národov a slobody (ENF) si z peňazí daňových poplatníkov kupovali aj šampanské, luxusné jedlá či drahé vianočné dary. Uvádza sa to v stanovisku Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet, v ktorého vo štvrtok citovala agentúra DPA.



Finančný výkaz skupiny za rok 2016 bol predmetom externého auditu, počas ktorého sa zistilo "viacero prípadov nesúladu" s pravidlami Európskeho parlamentu (EP). Výdavky, pri ktorých sa zistili pochybenia, prevyšujú sumu 400.000 eur.



Členmi skupiny ENF sú euroskeptické a krajne pravicové strany ako francúzsky Národný front (FN), talianska Liga severu, rakúska Strany slobodných (FPÖ) či česká Sloboda a priama demokracia (SPD).



Podľa zistení rozpočtového výboru si členovia ENF v roku 2016 okrem iného zakúpili 228 fliaš šampanského.



"Jedlá v hodnote 400 eur na osobu sú neprimerané a nezlučiteľné so zásadami riadneho finančného hospodárenia, a preto ich nemožno akceptovať," píše ďalej vo svojej správe rozpočtový výbor. To isté sa podľa neho týka aj 110 vianočných darčekov, z ktorých každý stál 100 eur.



Príslušný výbor europarlamentu zistil porušenie pravidiel pri výdavkoch celkovo prevyšujúcich sumu 388.000 eur. Zaznamenal pritom nedodržanie stanovených finančných limitov alebo princípov verejného obstarávania, v dôsledku čoho mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov. V prípade zhruba 39.000 eur ENF nedoložil potrebnú dokumentáciu.



V stanovisku rozpočtového výboru sa uvádza, že skupina ENF by mala uvedené prostriedky vrátiť. Výbor svoje zistenia 23. marca zaslal predsedovi EP Antoniovi Tajanimu.



V prípade finančných výkazov za rok 2016, ktoré predložilo zvyšných sedem politických skupín v EP, sa nezrovnalosti nezistili.