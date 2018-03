EP podporuje európsky výskum v prospech pacientov s Downovým syndrómom

Správa EP pripomenula, že vyše 500.000 osôb s Downovým syndrómom v Európe čaká na výsledky terapeutických výskumných projektov, ktoré by mali zlepšiť ich každodenný život a samostatnosť.

Brusel 21. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu pripravil konferenciu s názvom Downov syndróm a jeho prepojenie s Alzheimerovou chorobou, autizmom a rakovinou, ktorá požaduje, aby uvedené choroby ťažili z výsledkov celoeurópskeho krížového výskumu. Nad konferenciou prevzal záštitu predseda EP Antonio Tajani.



Podujatie spoločným úsilím podporili štyri najväčšie politické skupiny v europarlamente - ľudovci (EPP), socialisti a demokrati (S&D), liberáli (ALDE) a konzervatívci a reformisti (ECR) - a v mene Európskej komisie ju podporil eurokomisár pre zdravie Vytenis Andriukaitis.



Správa EP pripomenula, že vyše 500.000 osôb s Downovým syndrómom v Európe čaká na výsledky terapeutických výskumných projektov, ktoré by mali zlepšiť ich každodenný život a samostatnosť. Nedávny vedecký výskum totiž odhalil úzke vzťahy medzi Downovým syndrómom, Alzheimerovou chorobou, niektorými typmi rakoviny a autizmom.



Výskum naznačil, že väčšina starnúcich ľudí s Downovým syndrómom bude trpieť Alzheimerovou chorobou. Krížový výskum zameraný na Downov syndróm a Alzheimerovu chorobu umožňuje vedeckým tímom preskúmať nové terapie, ktoré pomôžu pri prevencii alebo oneskorení vzniku Alzheimerovej choroby u ľudí s Downovým syndrómom, a pravdepodobne to bude mať dosah aj na bežnú populáciu.



Bádatelia sa chcú zamerať napríklad na to, ktorý gén na chromozóme 21 je zodpovedný za vyššiu pravdepodobnosť, že pacienti s Downovým syndrómom budú mať leukémiu. Zaujíma ich tiež, prečo ženy s Downovým syndrómom sú menej vystavené riziku rakoviny prsníka.



EP pripomenul, že Svetový deň Downovho syndrómu sa stal vhodnou príležitosťou na oslavu ľudského života v celej jeho rozmanitosti a na podporu inkluzívnej spoločnosti. V tomto duchu vedenie inštitúcie umožnilo, aby mladí ľudia s Downovým syndrómom vyškolení v reštauračných službách mohli vo štvrtok pracovať po boku zamestnancov barov Forum a Mickey bar v priestoroch europarlamentu.



