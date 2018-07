Europoslanci odmietli návrh na začatie rozhovorov o autorských právach

Návrh smernice predložila pred dva a pol rokom Európska komisia. EANA sa odvtedy usiluje o to, aby boli do textu smernice zakomponované aj posilnené práva tlačových agentúr.

Brusel/Štrasburg 9. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) odmietli návrh na začatie rokovaní s členskými štátmi (Rada EÚ) o konečnom znení legislatívy upravujúcej európske predpisy v oblasti autorského práva. Informovala o tom Európska aliancia tlačových agentúr (EANA).



Členovia EP na minulotýždňovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu zamietli mandát na predmetné rozhovory v pomere hlasov 318 ku 278. Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov.



Iniciovanie rokovaní odporučil v júni Výbor Európskeho parlamentu pre právne záležitosti (JURI). Po zamietnutí rokovacieho mandátu budú poslanci o navrhovanej smernici opäť diskutovať a hlasovať na septembrovom plenárnom zasadnutí.



Návrh smernice predložila pred dva a pol rokom Európska komisia (EK). EANA sa odvtedy usiluje o to, aby boli do textu smernice zakomponované aj posilnené práva tlačových agentúr - konkrétne o to, aby internetové vyhľadávače a agregátory platili vydavateľom za redakčný obsah, ktorý využívajú.



Členovia JURI v júni 2018 odsúhlasili znenie návrhu, ktorého súčasťou sú napríklad aj zmeny zakotvujúce nové práva umelcov či autorov spravodajského obsahu v on-line prostredí. Podľa znenia návrhu z dielne JURI by však z navrhovaného sprísneného rámca ochrany autorských práv malo byť vylúčené napríklad prispievanie do internetových encyklopédií nekomerčného charakteru.



Členské štáty (Rada EÚ) zatiaľ spoločné stanovisko k tejto smernici ešte neprijali, rokovacia pozícia bola dosiahnutá len na úrovni veľvyslancov krajín EÚ (COREPER).



EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.