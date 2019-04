EP prijal nariadenie o bezpečnostných normách pre osobné preukazy

V súčasnosti existuje v členských krajinách EÚ viac ako 250 rôznych verzií preukazov totožnosti a povolení na pobyt.

Brusel 4. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) privítala výsledok štvrtkového hlasovania Európskeho parlamentu, ktorým europoslanci schválili nové nariadenie zavádzajúce spoločné bezpečnostné normy pre preukazy totožnosti a doklady o pobyte vydané štátnym príslušníkom EÚ.



V súčasnosti existuje v členských krajinách EÚ viac ako 250 rôznych verzií preukazov totožnosti a povolení na pobyt. Tie majú rôzne bezpečnostné prvky, čo zvyšuje riziko falšovania alebo zneužitia dokumentov. Komisia upozornila, že slabé bezpečnostné prvky preukazov totožnosti v niektorých krajinách Únie (papierové identifikačné preukazy) predstavujú vážne bezpečnostné riziko, pretože môžu byť ľahko sfalšované a mohli by byť použité teroristami a inými zločincami na vstup do EÚ.



Novým nariadením sa zavedú minimálne spoločné bezpečnostné normy, vďaka ktorým budú osobné dokumenty bezpečné a spoľahlivé.



Eurokomisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitris Avramopulos upozornil, že v budúcnosti by všetky občianske preukazy a doklady o pobyte vydané v EÚ mali mať rovnaké minimálne bezpečnostné normy. Podľa slov eurokomisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej umožnia identifikačné preukazy so silnejšími bezpečnostnými prvkami občanom plynulejšie cestovanie v rámci EÚ. "Takisto zaručia, že doklady totožnosti všetkých krajín budú mať rovnaké silné bezpečnostné prvky, pričom sa odstránia všetky medzery a slabé miesta, ktoré by teroristi a iní zločinci mohli využívať," skonštatovala Jourová.



Bezpečnostné prvky identifikačných preukazov budú zosúladené s týmito prvkami na cestovných pasoch. Oba typy cestovných dokladov budú obsahovať vysoko bezpečný bezkontaktný čip s fotografiou a odtlačkami prstov ich držiteľov.



Členské štáty EÚ začnú vydávať nové preukazy totožnosti o dva roky. Identifikačné preukazy, ktoré sú v súčasnosti v obehu a ktoré nie sú v súlade s novými normami, budú musieť byť vymenené do piatich alebo desiatich rokov v závislosti od úrovne ich bezpečnosti. Výnimkou sú preukazy totožnosti, ktorých držitelia majú viac ako 70 rokov.



Členské štáty si môžu zachovať svoje vnútroštátne prvky dizajnu a služby elektronickej verejnej správy. Všetky nové preukazy totožnosti však budú musieť spĺňať nové bezpečnostné normy.



Po pozitívnom prijatí tohto nariadenia v europarlamente sa očakáva, že jeho konečný návrh schvália aj ministri členských krajín (Rada EÚ).



Komisia spresnila, že vzhľadom na to, že v súčasnosti má okolo 80 miliónov Európanov preukazy totožnosti bez možnosti ich "strojového prečítania" a bez biometrických identifikátorov, je cieľom tohto návrhu obmedziť používanie falšovaných dokumentov, ktoré môžu teroristi a zločinci z rôznych častí sveta použiť pri vstupe do EÚ.



