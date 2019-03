EP schválil dohodu o spolupráci a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom

Dohoda potvrdzuje záväzky Únie v súvislosti s rozvojom Afganistanu počas "desaťročia transformácie" (2014-2024) a posilnenie historických, politických a hospodárskych väzieb medzi oboma stranami.

Štrasburg 13. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) schválil v stredu Dohodu o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a Afganistanom. Dohoda potvrdzuje záväzky Únie v súvislosti s rozvojom Afganistanu počas "desaťročia transformácie" (2014-2024) a posilnenie historických, politických a hospodárskych väzieb medzi oboma stranami.



Litovský europoslanec Petras Auštrevičius, ktorý je tieňovým spravodajcom politickej frakcie liberálov a demokratov (ALDE) pre túto tému, v správe pre médiá upozornil, že uvedená dohoda prináša vzťahy EÚ s Afganistanom na novú kvalitatívnu úroveň.



"Dohoda vytvára právny rámec našich vzťahov, ktorý zaväzuje obe strany, aby užšie a efektívnejšie pracovali na posilňovaní inštitúcií a hospodárstva tejto krajiny," uviedol Auštrevičius. Upozornil, že Afganistan už dosiahol významný pokrok v mnohých oblastiach, stále však pretrvávajú obavy o bezpečnosť v krajine, o vysokú mieru korupcie, sú tam otázky spojené s ľudskými právami a ďalšie problémy, ktoré ohrozujú doterajšie úspechy.



Podľa stanoviska EP sa Afganistan ocitol v rozhodujúcom bode svojej histórie a bez akéhokoľvek ďalšieho úsilia by sa všetok doteraz dosiahnutý pokrok a prinesené obete mohli premárniť.



Auštrevičius zdôraznil, že predčasný odchod vojenských koaličných síl z Afganistanu (čo naznačil americký prezident Donald Trump) by mohol mať negatívne dôsledky na osud krajiny a ak by k tomu malo dôjsť, tak len po konzultáciách so všetkými spojencami.



EÚ sa zaviazala k dlhodobému partnerstvu s Afganistanom. Počas ženevskej konferencie o Afganistane v novembri 2018 sa EÚ zaviazala poskytnúť tejto krajine finančný balík v hodnote 474 miliónov eur. Ide o financie určené na podporu budovania štátu a reforiem verejného sektora, zdravotníctva, spravodlivosti, volebného procesu, ale aj na riešenie problémov v oblasti migrácie a vysídľovania.



EÚ sa rovnako zaviazala podporovať prebiehajúce mierové rokovania v Katare, kde USA vystupujú v úlohe sprostredkovateľa.



Spravodajca TASR Jaromír Novak