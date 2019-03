Europarlament bude vyjednávať v prospech Kövesiovej na post šéfa EPPO

Dvanásťčlenná výberová komisia EPPO do najužšieho výberového kola posunula troch kandidátov - Lauru Kövesiovú z Rumunska, Jeana-Francoisa Bohnerta z Francúzska a Andresa Rittera z Nemecka.

Brusel 7. marca (TASR) - Konferencia predsedov Európskeho parlamentu (EP) schválila vo štvrtok vymenovanie bývalej hlavnej protikorupčnej prokurátorky v Rumunsku Laury Kövesiovej na post šéfa Európskej prokuratúry (EPPO).



Parlament tým prijal mandát na rokovanie s Radou EÚ (členské krajiny). Veľvyslanci členských krajín pri EÚ (COREPER) totiž koncom februára na tento post navrhli iného kandidáta - Andresa Rittera z Nemecka.



Dvanásťčlenná výberová komisia EPPO do najužšieho výberového kola posunula troch kandidátov - Lauru Kövesiovú z Rumunska, Jeana-Francoisa Bohnerta z Francúzska a Andresa Rittera z Nemecka.



Vyjednávačov mene europarlamentu bude holandská europoslankyňa Judith Sargentiniová z politickej skupiny Zelení/Európska slobodná aliancia.



EPPO bude mať sídlo v Luxemburgu a jej úlohou bude vyšetrovať a stíhať korupciu, cezhraničné podvody s DPH a zločiny proti rozpočtu EÚ. Fungovať by mala začať do konca roka 2020. Doteraz EPPO podporilo 22 členských štátov EÚ, ďalšie majú možnosť kedykoľvek sa pridať do tohto mechanizmu posilnenej spolupráce.



Spravodajca TASR Jaromír Novak