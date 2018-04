Víťazstvo Orbána vo voľbách odhalilo názorový rozkol v skupine EPP

Ide o rozkol ohľadom udržania alebo vylúčenia strany Fidesz zo svojich radov.

Brusel 12. apríla (TASR) - Jasné víťazstvo Viktora Orbána a jeho strany Fidesz v maďarských parlamentných voľbách ukázalo na rozkol, ktorý ohľadom Orbána existuje v Európskej ľudovej strane (EPP), najmä v jej politickej skupine v Európskom parlamente (EP), ktorá ako najsilnejšia frakcia tejto inštitúcie má silný vplyv na tvorbu európskej politiky.



V utorok sa kriticky na adresu šéfa EPP v europarlamente Manfreda Webera ozval švédsky poslanec Gunnar Hökmark. V zaslanom e-maile mu vyčítal jeho nadšené gratulácie na adresu Orbána za jeho výhru vo voľbách z 8. apríla. Pripomenul, že víťaz volieb stavil svoju kampaň na platformu populizmu, protieurópanstva a antisemitizmu a na xenofóbnej rétorike.



"Nepochybne politická mapa v Maďarsku neposkytuje voličom mnoho životaschopných alternatív. To však len podčiarkuje dôležitosť pre EPP a jeho vedenie, aby bojovali za Európu, demokraciu a právny štát a odsudzovali - kdekoľvek sa to prejavuje - antisemitizmus a xenofóbiu," uviedol Hökmark.



Európsky týždenník Politico vo štvrtok v tejto súvislosti upozornil na rozkol, ktorý existuje vnútri EPP ohľadom udržania alebo vylúčenia strany Fidesz zo svojich radov. Pripomenul, že na Hökmarkovu kritiku vzápätí zareagoval maďarský europoslanec (za stranu Fidesz) József Szájer. V hromadnej e-mailovej pošte pre všetkých poslancov z EPP mu pripomenul, že býva dobrým zvykom zablahoželať víťazovi volieb. Szájer v ďalšom samostatnom a dlhom odkaze (1900 slov) svojim konzervatívnym kolegom z EÚ vysvetlil, prečo Orbán vyhral voľby, aké je to dôležité pre EPP a prečo ani Orbán, ani jeho strana Fidesz nie sú antisemitskí, xenofobní či protieurópski.



Szájerove tvrdenia však boli vzápätí vyvrátené maďarskými europoslancami z politickej skupiny socialistov a demokratov (S&D) Péterom Niedermüllerom a Csabom Molnárom, ktorí v hromadnej e-mailovej pošte pre všetkých 751 poslancov Európskeho parlamentu poskytli iný pohľad na Orbána.



Politico v tejto súvislosti pripomenul, že aj stredajšie rokovanie členov frakcie EPP potvrdilo, že politická skupina je ohľadom Orbána a jeho poslancov rozdelená na dva tábory.



Túto skutočnosť naznačil aj belgický europoslanec Pascal Arimont, predseda Kresťanskosociálnej strany (CSP), ktorá zastupuje záujmy nemeckej komunity v Belgicku. V stredu v rozhovore pre televíznu stanicu RTBF Arimont priznal, že ak chcú európski ľudovci rešpektovať svoje hodnoty, tak "musíme vylúčiť Fidesz". Sám by za to hlasoval, avšak dodal, že je len malá šanca, že k tomu skutočne dôjde. Pretože v EPP sú dva názorové prúdy a tá časť frakcie, ktorá má väčšinu, tvrdí, že Fidesz musí zostať, pretože "je to jediný spôsob, ako čo len trochu ovládať pána Orbána".



"V politike je potrebné a správne mať jasno v tom, že keď niekto prekročí určité hranice, ktoré si strana určila, nemôžeme byť ďalej súčasťou tejto strany. Strana Fidesz podľa môjho názoru viackrát prekročila tieto 'červené čiary'. A to nielen strana Fidesz, ale predovšetkým jej vodca Viktor Orbán. Takže naša skupina si povedala: Ak chceme rešpektovať naše vlastné hodnoty, potom musíme Fidesz vylúčiť zo strany," opísal Arimont nálady v menšej skupine EPP. Dodal, že Fidesz má v EPP 12 europoslancov a ani tí nie sú jednotní v pohľade na Orbána. Väčšinou sa prejavujú proeurópsky a nepoužívajú protibruselský slovník svojho straníckeho šéfa z Budapešti.



spravodajca TASR Jaromír Novak