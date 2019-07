Von der Leyenová sa snaží získať dôveru frakcií v europarlamente

Von der Leyenová musí v utorok v Štrasburgu získať podporu troch najväčších skupín v Európskom parlamente.

Brusel 15. júla (TASR) - Nominantka na post predsedníčky Európskej komisie Ursula von der Leyenová rozoslala v pondelok listy poslancom z politickej skupiny socialistov a demokratov (S&D) a liberálom z frakcie Obnovme Európu v snahe získať ich podporu pri utorňajšom hlasovaní v pléne Európskeho parlamentu (EP). Informovala o tom agentúra Reuters.



Von der Leyenová musí v utorok v Štrasburgu získať podporu troch najväčších skupín v EP. To znamená, že v jej prospech sa musia vyjadriť okrem jej vlastnej Európskej ľudovej strany (EPP) aj poslanci z frakcií S&D a Obnovme Európu.



V liste pre členov S&D von der Leyenová hovorí o minimálnej garantovanej mzde pre všetkých európskych pracovníkov, celoeurópskom systéme podpory pre nezamestnaných, reforme azylovej politiky v zmysle rozdelenia migračnej záťaže medzi štáty EÚ, ale aj o preskúmaní dodržiavania zásad právneho štátu vo všetkých krajinách Únie a znížení uhlíkových emisií o 55 percent do roku 2030.



V listoch pre obe frakcie píše, že europarlament by mal dostať právo na legislatívnu iniciatívu, ktorú má v súčasnosti iba Európska komisia. V prípade brexitu je zas ochotná poskytnúť Spojenému kráľovstvu viac času na rokovania, čo má zabrániť tvrdému brexitu.



Rovnako naznačila aj možnosť, že v oblasti zahraničnej politiky by sa krajiny EÚ mali vzdať doterajšieho pravidla jednomyseľnosti a prejsť na rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou.



V liste pre liberálnu frakciu vyšla v ústrety jej členom sľubmi o tom, že budúca eurokomisia zohľadní výzvy a príležitosti digitálneho veku.



Von der Leyenová si podľa vlastných slov uvedomuje nespokojnosť časti europoslancov s nerešpektovaním systému tzv. špicenkandidátov v procese rozdeľovania vrcholných pozícií v inštitúciách EÚ. Sľúbila preto, že "odmení" neúspešných uchádzačov na post šéfa eurokomisie z radov socialistov a liberálov.



Podľa jej prísľubov by mal Frans Timmermans aj naďalej zostať prvým podpredsedom Európskej komisie a Magrethe Vestagerová dostane "ekvivalentnú" funkciu. Zároveň naznačila, že exekutíva EÚ pod jej vedením by mala byť rodovo vyvážená, s rovnakým počtom žien a mužov.