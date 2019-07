Epidémia eboly si v Kongu vyžiadala už vyše 1600 obetí

Súčasná epidémia eboly je najhoršou od hromadného rozšírenia tejto choroby v západoafrických štátoch Libéria, Guinea a Sierra Leone, pri ktorom v rokoch 2014-2016 zahynulo viac než 11.300 ľudí.

Kinshasa 6. júla (TASR) - Počet obetí 11-mesačnej epidémie eboly na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) prekročil 1600 mŕtvych. Nové úmrtie hlásili z oblasti pri hranici s Ugandou, oznámilo v piatok tamojšie ministerstvo zdravotníctva.



Ministerstvo zverejnilo bilanciu, podľa ktorej do štvrtka úrady zaznamenali 2382 prípadov eboly, pričom 1606 z nich bolo smrteľných, informovala agentúra AFP.



Hovorca ministerstva pre AFP povedal, že vírusovému ochoreniu najnovšie podľahla pacientka, ktorej nákazu nahlásili v pondelok v Ariware v provincii Ituri na hranici s Ugandou.



Ide o matku zo susednej provincie Severné Kivu, ktorej päť detí sa nakazilo ebolou a dve z nich zomreli. Žena odišla do Ituri, aby sa vyhla tímom zasahujúcim v oblasti v reakcii na epidémiu, uviedlo ministerstvo. Dodalo, že v Ariware dosiaľ identifikovali 177 osôb, ktoré boli v kontakte s touto rodinou, a 40 z nich už zaočkovali.



Epidémia eboly vypukla v provincii Severné Kivu pred tým, ako rozšírila do Ituri. Práve v Ituri podľa piatkového separátneho vyhlásenia OSN zvyšuje hrozbu šírenia eboly násilie, ktoré prinútilo utiecť z domovov obyvateľov zhromažďujúcich sa na miestach s nedostatočnou hygienou.



Dvaja ľudia zomreli v júni aj v Ugande po tom, ako sa tamojšia rodina vrátila z východu KDR, kde pochovala príbuzného nakazeného ebolou.



Ebola patrí k najnebezpečnejším infekčným ochoreniam na svete. Spôsobuje hnačky a horúčky spojené s krvácaním do tráviaceho traktu. V 50-90 percentách prípadov sa končí smrťou. Z človeka na človeka sa prenáša až vtedy, keď prepukne.