Erdogan a Trump v telefonáte diskutovali o vražde novinára Chášukdžího

Prezidenti Turecka a USA sa zhodli, že prípad novinára musí byť objasnený po všetkých stránkach.

Ankara 22. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a americký prezident Donald Trump diskutovali v nedeľu večer telefonicky o vražde saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte jeho vlasti v Istanbule. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaných tureckých predstaviteľov.



Erdogan a Trump sa v telefonáte zhodli, že prípad novinára "musí byť objasnený po všetkých stránkach".



Saudskoarabské úrady uviedli, že Chášukdží zomrel pri bitke so saudskoarabskými predstaviteľmi na konzuláte kráľovstva v Istanbule 2. októbra, keď si tam novinár prišiel vyzdvihnúť dokumenty potrebné na sobáš s jeho tureckou snúbenicou. Tureckí predstavitelia a médiá však tvrdia, že do Istanbulu bol vyslaný tím saudskoarabských agentov so zámerom zabiť tohto novinára. Chášukdží žil v USA a pre denník Washington Post písal články kritické voči saudskoarabskému režimu a najmä voči korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi.



Erdogan a Trump sa v telefonickom rozhovore venovali aj záležitosti amerického pastora Andrewa Brunsona, ktorého prepustili po približne dvoch rokoch zadržiavania v Turecku. Ďalej sa rozprávali o spolupráci v boji proti terorizmu a o situácii v Sýrii, uviedla AP.



Provládny turecký denník Yeni Šafak v pondelok napísal, že člen sprievodu saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána v deň vraždy novinára Chášukdžího štyrikrát telefonoval zo saudskoarabského konzulátu v Istanbule do oficiálneho úradu kráľovstva.



Denník Yeni Šafak neuviedol zdroj informácie. Avšak tieto noviny od začiatku prinášajú uniknuté informácie o vražde Chášukdžího a očividne im pri tom pomáhajú turecké bezpečnostné sily.



Denník dodal, že telefonujúci volal šéfovi úradu korunného princa, ako aj na číslo v Spojených štátoch.



Saudská Arábia nereagovala v pondelok na žiadosť agentúry AP o vyjadrenie.



Kráľovstvo v noci na sobotu priznalo, že Chášukdží je mŕtvy, a dodalo, že bol zabitý v "bitke", ktorá prepukla na konzuláte po hádke. Podľa Turkov však na 59-ročného prispievateľa denníka Washington Post zaútočila 15-členná saudskoarabská skupina mužov, ktorí mu odrezali prsty a hlavu.