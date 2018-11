Erdogan: Americké sankcie voči Iránu rozvracajú svetovú rovnováhu

Najnovšie rozšírenie sankcií má postihovať krajiny, ktoré neprestanú dovážať iránsku ropu, ako aj zahraničné spoločnosti, ktoré obchodujú s iránskymi subjektmi zaradenými na americkú čiernu listinu.

Ankara 6. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok ostro skritizoval sankcie, ktoré Spojené štáty opätovne uvalili na Irán, a označil ich za krok v rozpore s medzinárodným právom, prijatý v snahe rozvrátiť svetovú rovnováhu.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá prevzala vyjadrenia zverejnené tureckou štátnou tlačovou službou Anadolu.



"Nepovažujeme tieto sankcie za náležité. Podľa nás sú zamerané na rozvrátenie svetovej rovnováhy," povedal Erdogan v Ankare. Americké opatrenia, ktoré vstúpili do platnosti v pondelok, sú podľa neho "proti medzinárodnému právu a diplomacii". "Nechceme žiť v imperialistickom svete," dodal turecký prezident.



Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa ešte koncom minulého týždňa oznámila, že opätovne zavádza všetky sankcie voči Iránu, ktoré boli zrušené na základe jadrovej dohody z roku 2015. Najnovší súbor protiiránskych opatrení je druhým v poradí, odkedy Trump v máji deklaroval jednostranné odstúpenie od dohody s Iránom.



Najnovšie rozšírenie sankcií má postihovať krajiny, ktoré neprestanú dovážať iránsku ropu, ako aj zahraničné spoločnosti, ktoré obchodujú s iránskymi subjektmi zaradenými na americkú čiernu listinu. Osem krajín vrátane Turecka však dostalo výnimku, aby mohli dočasne pokračovať v dovoze ropy z Iránu bez hrozby postihu zo strany Spojených štátov.



V podobnom duchu ako Erdogan sa vyjadril pred ním aj turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu. "Izolovať Irán je nebezpečné a trestať Iráncov nie je spravodlivé," povedal na tlačovej konferencii počas návštevy Japonska.



"Turecko je proti sankciám. Nemyslíme si, že by tieto sankcie mohli priniesť nejaké výsledky," citovala ministra AFP. "Domnievam sa, že namiesto sankcií by bolo oveľa užitočnejšie viesť zmysluplný dialóg," dodal.



Podľa údajov tlačovej agentúry AP bol Irán vlani hlavným dodávateľom surovej ropy do Turecka. Z Iránu pochádzala i jedna tretina dovážaného zemného plynu, uviedol Čavušoglu s tým, že okamžite diverzifikovať zdroje energií je zložité pre každú krajinu.



Poľutovanie nad opätovným uvalením amerických sankcií na Irán vyjadrila aj Čína, jeden zo signatárov uvedenej dohody, na základe ktorej mal Teherán obmedziť svoj jadrový program. Postup Trumpovej vlády, naopak, privítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Sankcie označil za "historické" a vyjadril presvedčenie, že "zadusia" štátom sponzorovaný terorizmus, ktorý Iránu pripisuje.