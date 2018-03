Erdogan: Členstvo v EÚ zostáva pre Turecko strategickým cieľom

Erdogan bude počas rozhovorov s Jeanom-Claudeom Junckerom a Donaldom Tuskom na Úniu naliehať, aby odstránila prekážky, ktoré bránia tureckému členstvu v EÚ.

Ankara 26. marca (TASR) - Členstvo v Európskej únii (EÚ) zostáva pre Turecko - aj napriek problematickým vzťahom s 28-členným blokom- naďalej "strategickým cieľom. Na tlačovej konferencii v Istanbule to uviedol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Vyjadril sa tak pred odchodom do bulharskej Varny, kde ho v pondelok čakali zrejme náročné rokovania s lídrami EÚ, informovala agentúra AP.



Erdogan uviedol, že počas rozhovorov s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudeom Junckerom a predsedom Rady EÚ Donaldom Tuskom bude na Úniu naliehať, aby odstránila "politické a umelo vytvorené" prekážky, ktoré bránia tureckému členstvu a znovu spustila pozastavené prístupové rokovania do EÚ.



Erdogan ďalej novinárom povedal, že Turecko napriek všetkým prekážkam, ktorým musí čeliť, "pokračuje na svojej ceste, ktorej cieľom je členstvo". Dodal, že "dnes členstvo v EÚ zostáva naďalej strategickým cieľom."



Cieľom pondelkového minisummitu EÚ-Turecko, ktorý sa vo Varne koná z iniciatívy bulharského predsedníctva v Rade EÚ, je zmierniť problematické vzťahy medzi oboma stranami.