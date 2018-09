Erdogan dúfa v užšiu spoluprácu s Nemeckom v boji proti zločinu

Merkelová podľa vlastných slov dúfa, že sa v októbri spoločne s lídrami Turecka, Ruska a Francúzska pokúsi rokovať o situácii v Sýrii.

Berlín 28. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyjadrila v piatok nádej, že zvyšné prípady Nemcov zadržiavaných v Turecku sa "rýchlo" vyriešia. Tieto kauzy sú jednými z hlavných zdrojov napätia vo vzťahoch medzi vládami oboch štátov, informuje agentúra DPA.



Merkelová po rokovaní s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorý je na trojdňovej návšteve Nemecka, uviedla, že medzi Berlínom a Ankarou panujú "hlboko zakorenené" rozdiely. V procese prepustenia väznených Nemcov nastal "konkrétny" posun, povedala kancelárka na spoločnej tlačovej konferencii s Erdoganom v Berlíne.



Dané osoby boli v Turecku zatknuté v rámci záťahov po neúspešnom pokuse o vojenský puč v roku 2016. Podľa nemeckých zdrojov bolo v Turecku z politických dôvodov zatknutých celkovo 35 nemeckých občanov. Najprominentnejšieho z nich už prepustili, ale päť osôb ešte stále zostáva za mrežami, dopĺňa agentúra AP.



Erdogan však vyzval Nemecko, aby rešpektovalo turecký justičný systém. Narážal tým na nemeckú kritiku zatknutí nemeckých občanov na základe obvinení súvisiacich s terorizmom.



Turecký líder od Nemecka očakáva užšiu spoluprácu v boji proti "teroristickým" skupinám vrátane kurdských povstalcov a ľudí spájaných s pokusom o prevrat. Erdogan tvrdí, že v Nemecku žijú tisíce kurdských militantov a stovky osôb napojených na exilového duchovného Fethullaha Gülena, ktorý podľa Ankary stál za pokusom o prevrat.



"So vzájomnou dôverou musíme podozrivých pochytať a odovzdať ich. Je to dôležité z hľadiska bezpečnosti, ako aj mieru a prosperity našich krajín," povedal Erdogan na tlačovej konferencii.



Merkelová podľa vlastných slov dúfa, že sa v októbri spoločne s lídrami Turecka, Ruska a Francúzska pokúsi rokovať o situácii v Sýrii. S Erdoganom hovorila o podmienkach poslednej sýrskej povstaleckej provincie Idlib.



"Presadzujeme štvorstranné rokovanie medzi prezidentmi Ruska, Turecka, Francúzka a mnou, pretože situácia je stále krehká. Chceme, aby k tomu došlo v októbri," povedala Merkelová.



Erdogan na konci tlačovej konferencie vyhlásil, že Can Dundar, ktorý je v nemeckom exile, je usvedčeným špiónom a mal by byť vydaný na stíhanie do Turecka.