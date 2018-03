Erdogan dúfa, že Turecko ovládne kurdskú enklávu Afrín do vrčera

Turecké bojové lietadlá a delostrelectvo zaútočili v stredu na stanovište sýrskych provládnych bojovníkov v blízkosti Afrínu a zabili najmenej osem z nich.

Damask 14. marca (TASR) - Turecké vládne sily a Ankarou podporované vzbúrenecké skupiny by mohli získať kontrolu nad kurdskou enklávou Afrín v severnej Sýrii ešte počas stredy. Uviedol to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



"Dúfam, že Afrín padne do večera, ak Boh dá," vyhlásil Erdogan v Ankare.



Turecké bojové lietadlá a delostrelectvo zaútočili v stredu na stanovište sýrskych provládnych bojovníkov v blízkosti Afrínu a zabili najmenej osem z nich, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na kurdské a sýrske zdroje.



Minulý mesiac vstúpili sýrski provládni bojovníci do Afrínu, aby pomohli kurdským milíciám čeliť Tureckom vedenej operácii v regióne, ktorá sa začala 20. januára. Turecká armáda v utorok uviedla, že obliehanie Afrínu, ktorý je hlavným mestom rovnomennej kurdskej enklávy, sa začalo v pondelok a tureckým vládnym silám s podporou spojencov sa podarilo dobyť "najdôležitejšie časti" mesta.



Afrín kontrolujú kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sú zároveň spojencami USA v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Ankara však označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam bojuje za väčšiu autonómiu.