Erdogan hodlá s Putinom rokovať o možnej vojenskej operácii v Sýrii

Erdogan prisľúbil, že rozdrví Spojenými štátmi podporovaných kurdských bojovníkov na východe od rieky Eufrat.

Moskva 8. apríla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že plánuje rokovať so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom o možnej vojenskej operácii Turecka v Sýrii. Erdogan navštívi Moskvu v pondelok, informovala tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské médiá.



Erdogan prisľúbil, že rozdrví Spojenými štátmi podporovaných kurdských bojovníkov na východe od rieky Eufrat. Turecký líder už vlani povedal, že prípravy na túto operáciou sú dokončené.



Turecko ako hlavný moslimský spojenec Washingtonu v NATO považuje kurdské milície (Ľudové obranné jednotky - YPG) v Sýrii za svojho nepriateľa a v priebehu uplynulých dvoch rokov už v rámci vojenských kampaní intervenovalo so zámerom vytlačiť týchto bojovníkov z územia západne od Eufratu.



"Naša príprava na hraniciach je ukončená, všetko je pripravené na operáciu. Môžeme ju začať v akejkoľvek chvíli. Budem o tejto záležitosti hovoriť s Vladimirom Putinom počas svojej návštevy Ruska," vyhlásil Erdogan.



Turecko je dlhodobo znepokojené americkou podporou kurdských síl v susednej Sýrii. Ankara tvrdí, že takéto skupiny sú napojené na kurdských povstalcov bojujúcich o autonómiu v rámci Turecka, dopĺňa tlačová agentúra DPA.



Sýrske demokratické sily (SDF) pod kurdským velením v marci ohlásili konečné územné víťazstvo nad extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS) v Sýrii, čo vydláždilo cestu pre začiatok sťahovania amerických vojakov.



Ankara a Moskva sa začali podľa DPA v posledných dvoch rokoch zbližovať, pričom tento proces sa pretavil do prehlbujúcej sa spolupráce v otázke Sýrie, ako aj do spoločných projektov vo sfére energetiky vrátane plánu na vybudovanie podmorského plynovodu a jadrovej elektrárne.



Erdogan sa s Putinom stretol tento rok už dvakrát a v oboch prípadoch boli ich rokovania zamerané na vojnou sužovanú Sýriu. Konflikt vyhnal to Turecka viac než 3,6 milióna sýrskych utečencov, tvrdia zdroje z Ankary.