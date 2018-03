Významné turecké médiá sa usiluje získať magnát blízky Erdoganovi

Nie je žiadnym tajomstvom, že potenciálny kupec je blízky nielen hlave štátu, ale aj jeho strane AKP a že už aktuálne vlastní napríklad noviny Milliyet a Vatan.

Ankara/Istanbul 22. marca (TASR) - Mraky nad tureckou mediálnou scénou ďalej hustnú. Aj tak by sa metaforicky dal podľa znalcov pomerov v skratke charakterizovať pripravovaný odpredaj významných médií magnáta Aydina Dogana konkurentovi Erdoganovi Demirörenovi, blízkemu tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi.



Podľa informácií z krajiny polmesiaca sa rokuje v tejto súvislosti o obchode za 1,1 miliardy dolárov, pričom v hre je okrem iného vlastníctvo spravodajskej televízie CNN Türk, tlačovej agentúry DHA, ďalšej televízie Kanal D či najčítanejšieho tureckého denníka Hürriyet a jeho sesterskej anglickej mutácie Hürriyet Daily News.



Nie je žiadnym tajomstvom, že potenciálny kupec je blízky nielen hlave štátu, ale aj jeho strane AKP a že už aktuálne vlastní napríklad noviny Milliyet a Vatan, pričom jeho rodina podniká aj v stavebníctve a energetike. Navyše prevádzkuje nákupné centrum na najobľúbenejšej ulici v centre Istanbulu.



V prípade, že sa obavy kritikov naplnia a obchod sa skutočne zrealizuje, zostanú na tureckej scéne nezávislé na vláde iba periodiká ako Cumhuriyet, Birgün a Evrensel, súkromná Fox TV, nacionalistická Halk TV a niekoľko internetových portálov. Ich vplyv bude však zanedbateľný, veď tri spomínané noviny vychádzajúce v náklade celkove iba asi 50.000 výtlačkov.



Podľa odhadov úradujúceho šéfa organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) Christiana Mihra by po realizácii odpredaja mediálnej skupiny Dogan patrilo deväť z desiatich najsledovanejších televízií, respektíve najčítanejších novín v Turecku majiteľom blízkym vláde. To by bola dramatická skutočnosť, ktorá by podľa jeho slov pre tlačovú agentúru DPA neveštila nič dobré.