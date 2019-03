Erdogan naznačil možnosť premenovania múzea Hagia Sofia na mešitu

Hagia Sofia - pôvodný kresťanský chrám a neskôr islamská mešita - často vzbudzuje napätie medzi kresťanmi a moslimami ohľadom islamských aktivít, ktoré sa tam konajú.

Ankara 25. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu počas televízneho rozhovoru naznačil možnosť premenovania istanbulského múzea Hagia Sofia na mešitu.



Na otázku, či by vstupné do tejto ikonickej stavby mesta mohlo byť zrušené, turecký líder odpovedal: "Nie je to nemožné, avšak nie pod názvom múzeum, ale mešita Hagia Sofia."



Erdogan, ktorý je bývalým starostom Istanbulu, vedie kampaň na získanie hlasov pre svoju Stranu spravodlivosti a rozvoja (AKP) pred blížiacimi sa voľbami do miestnych zastupiteľstiev.



Hagia Sofia - pôvodný kresťanský chrám a neskôr islamská mešita - často vzbudzuje napätie medzi kresťanmi a moslimami ohľadom islamských aktivít, ktoré sa tam konajú, vrátane čítania veršov z Koránu alebo spoločných modlitieb.



Sekulárny štatút Hagie Sofie umožňuje stúpencom všetkých vierovyznaní v jej priestoroch meditovať, rozjímať či jednoducho obdivovať architektúru stavby, pripomína agentúra AFP.



Výzvy, aby Hagia Sofia slúžila opäť ako mešita, však vyvolávajú hnev kresťanov a zvýšili napätie medzi Tureckom a Gréckom - historickými nepriateľmi a členskými štátmi NATO.



Erdogan danú problematiku nadhodil znova po masakri, ktorý sa odohral 15. marca v dvoch novozélandských mešitách, kde zahynulo 50 ľudí. Prezident odsúdil pasáž v "manifeste" strelca, kde píše, že Hagia Sofia bude "zbavená minaretov".



Hagiu Sofiu postavili pôvodne ako kostol v 6. storočí počas existencie kresťanskej Byzantskej ríše ako stredobod jej vtedajšej metropoly Konštantínopol, dnešného Istanbulu.



Takmer okamžite po dobytí Konštantínopolu osmanskými Turkami islamského vierovyznania v roku 1453 bola budova pretvorená na mešitu. Sekulárnym múzeom sa stala až v 30. rokoch 20. storočia vďaka kľúčovej reforme Mustafu Kemala Atatürka, zakladateľa modernej Tureckej republiky.



Od nástupu AKP k moci sa kritici a zástancovia sekularizmu obávajú, že vláda uplatňuje skrytú agendu na opätovné pretvorenie Hagie Sofie na mešitu. Najvyšší turecký súd však vlani v septembri odmietol požiadavky istého združenia, aby bola Hagia Sofia sprístupnená pre moslimské modlitby.



Táto lokalita Svetového dedičstva UNESCO priláka ročne milióny návštevníkov.