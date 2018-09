Erdogan: O osude väzneného amerického pastora môže rozhodnúť len súd

Kauza väzneného pastora Andrewa Brunsona rozvírila vzťahy medzi Ankarou a Washingtonom.

New York/Ankara 26. septembra (TASR) - O osude amerického pastora väzneného v súvislosti s obvineniami z terorizmu rozhodne turecký súd, a nie politici, povedal podľa agentúry Reuters v utorok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Kauza väzneného pastora Andrewa Brunsona rozvírila vzťahy medzi Ankarou a Washingtonom. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v pondelok vyjadril nádej, že Turecko evanjelického pastora tento mesiac prepustí. Brunsona premiestnili do domáceho väzenia v júli po 21 mesiacoch väzenia.



Erdogan v utorkovom rozhovore v New Yorku, kde sa zúčastňuje na výročnej schôdzke Valného zhromaždenia OSN, uviedol, že akékoľvek rozhodnutie o Brunsonovi môže priniesť len súd.



"Ide o justičnú otázku. Brunson je zadržaný v súvislosti s obvineniami z terorizmu... Ďalšie pojednávanie bude 12. októbra a nevieme, ako súd rozhodne - a politici nebudú mať ohľadne verdiktu žiadne slovo," povedal turecký prezident.



"Ako prezident nemám právo nariadiť jeho prepustenie. Naše súdnictvo je nezávislé. Počkajme si na to, ako rozhodne súd," dodal.



Ak pastora uznajú za vinného, hrozí mu väzenský trest až do 35 rokov. Brunson všetky obvinenia z terorizmu a špionáže odmieta.