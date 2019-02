Erdogan očakáva, že Grécko vydá vojakov, ktorí ušli z Turecka

Na ôsmich tureckých vojakov, ktorí po pokuse o puč ušli na vojenskom vrtuľníku do Grécka, vypísali v utorok turecké úrady odmenu.

Ankara 5. februára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok uviedol, že spory medzi Tureckom a Gréckom možno urovnať "mierovým" riešením - prostredníctvom dialógu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Turecko sa domnieva, že problémy s Gréckom by sa mohli vyriešiť mierumilovne," povedal Erdogan v Ankare na spoločnej tlačovej konferencii s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom. Erdogan tiež verí, že "každý problém je možné vyriešiť prostredníctvom dialógu".



V súvislosti s vydaním ôsmich tureckých vojakov, ktorí zo svojej vlasti utiekli do Grécka po zmarenom pokuse o štátny prevrat z júla 2016, Turecko podľa neho tiež očakáva "viac spolupráce zo strany susedného Grécka".



Tsipras v reakcii na Erdoganove slová uviedol, že "títo pučisti nie sú v jeho krajine vítaní", Atény však musia rešpektovať rozhodnutie súdov.



Práve prípad tureckých vojakov, o ktorých vydanie Ankara opakovane žiadala, vyvoláva medzi oboma krajinami napätie.



Grécke súdy žiadosť o vydanie vojakov v minulosti zamietli s obavami, že zbehov by vo vlasti nečakal spravodlivý proces. Trom z nich dosiaľ Atény udelili azyl a podľa agentúry DPA sa očakáva, že tak spravia aj v prípade ostatných.



Na ôsmich tureckých vojakov, ktorí po pokuse o puč ušli na vojenskom vrtuľníku do Grécka, vypísali v utorok turecké úrady odmenu. Turecké ministerstvo vnútra zároveň ich mená pridalo na tzv. červený zoznam najhľadanejších teroristov.



Vojaci boli v utorok na tento zoznam pridaní spolu s ďalšími 67 bývalými tureckými vojakmi. Všetkým hrozia obvinenia z účasti na pokuse o puč, ktorého zosnovanie Ankara pripisuje islamskému duchovnému Fethullahovi Gülenovi žijúcemu v USA.