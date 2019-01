Erdogan očakáva zriadenie bezpečnostnej zóny v Sýrii do pár mesiacov

Ankara sa vyhráža, že uskutoční cezhraničnú operáciu namierenú proti oddielom sýrskych Kurdov, ktorí boli doteraz v boji proti extrémistickej organizácii IS blízkymi spojencami Washingtonu.

Istanbul 25. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok uviedol, že jeho krajina očakáva zriadenie "bezpečnostnej zóny" v Sýrii v priebehu niekoľkých mesiacov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Očakávame, že sľub ohľadom bezpečnostnej zóny, nárazníkovej zóny určenej na ochranu našej krajiny pred teroristami, sa naplní do niekoľkých mesiacov," vyhlásil Erdogan s odkazom na milície sýrskych Kurdov, ktoré Ankara považuje za teroristickú skupinu.



"V opačnom prípade si ju zriadime sami," konštatoval ohľadom plánovanej 32-kilometrovej bezpečnostnej zóny pozdĺž sýrsko-tureckých hraníc.



V prejave na zhromaždení vo východotureckej provincii Erzurum ďalej podľa agentúry Reuters uviedol, že dohoda so Sýriou z roku 1998 dovoľuje Turecku v prípade, ak by čelilo hrozbám, vstúpiť na sýrske územie.



Ankara sa opakovane vyhráža, že uskutoční cezhraničnú operáciu namierenú proti oddielom sýrskych Kurdov, ktorí boli doteraz v boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát blízkymi spojencami Washingtonu. Turecko však tieto plány pozastavilo po tom, ako prezident USA Donald Trump prekvapujúco v decembri avizoval stiahnutie približne 2000 amerických vojakov zo Sýrie, čo turecká vláda uvítala.



Požiadavka Washingtonu na zaručenie bezpečnosti pre kurdské milície počas odsunu amerických vojakov je stále sporným bodom, keďže Ankara odmieta akékoľvek podmienky.



Erdogan sa počas nedeľného telefonického rozhovoru s Trumpom zhodol na potrebe urýchliť diskusie medzi generálmi oboch krajín s cieľom zriadiť "bezpečnostnú zónu", dodáva AFP.