Erdogan opäť zverejnil zábery z útoku na Novom Zélande

Ankara 21. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nechal vo štvrtok opäť premietať na verejnosti úryvky z videozáznamu zachytávajúceho minulotýždňovú masakru v mešitách na Novom Zélande, ktorý zhotovil samotný útočník. Erdogan to urobil i napriek tomu, že do Turecka vycestoval minister zahraničných vecí Nového Zélandu, kde sa vláda snaží šírenie týchto záberov zastaviť.



Kontroverzné ukážky použil prezident na predvolebnom mítingu v meste Eskišehir, a to v rámci kritizovania opozície za to, že údajne nevníma "celkový obraz" a hrozby voči Turecku.



Úryvky z videozáznamu zachytávajúceho streľbu v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch, ktorá je pripisovaná austrálskemu pravicovému extrémistovi, sa objavili aj na predošlých mítingoch v rámci Erdoganovej kampane pred komunálnymi voľbami v Turecku. Prezident vyvolal pobúrenie v zahraničí aj súvisiacim výrokom, že protimoslimsky ladení Austrálčania a Novozélanďania navštevujúci Turecko sa môžu vrátiť v rakvách ako ich starí otcovia, ktorí bojovali v bitke o Gallipoli (1915 - 1916).



Austrálsky premiér Scott Morrison označil Erdoganove slová za "veľmi urážlivé", podľa hovorcu tureckého prezidenta však boli "vytrhnuté z kontextu". Canberra vo štvrtok konštatovala pokrok v úsilí o urovnanie tejto roztržky.



Novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters odcestoval ešte v stredu do Turecka, aby objasnil situáciu okolo kontroverzného videozáznamu i Erdoganovho výroku.



Útok v Christchurchi z minulého piatka s vyžiadal 50 mŕtvych a niekoľko desiatok zranených.