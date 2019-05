Erdogan ponúka Trumpovi pracovnú skupinu na posúdenie ruských rakiet

Rozhodnutie uprednostniť ruský raketový systém pred americkým systémom Patriot je hlavným zdrojom napätia medzi týmito spojencami zo Severoatlantickej aliancie.

Ankara 30. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu telefonoval so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, pričom mu zopakoval ponuku zriadiť pracovnú skupinu, ktorá by posúdila rozhodnutie Ankary kúpiť ruský systém protivzdušnej obrany S-400.



Rozhodnutie uprednostniť ruský raketový systém pred americkým systémom Patriot je hlavným zdrojom napätia medzi týmito spojencami zo Severoatlantickej aliancie. USA už aj pohrozili sankciami, pripomína agentúra AFP.



Turecko s ponukou na zriadenie pracovnej skupiny prišlo už v apríli, ale zatiaľ nedostalo žiadnu odpoveď.



Obaja prezidenti sa dohodli, že sa stretnú na okraj summitu G20, ktorý sa uskutoční na konci júna v japonskej Osake.



Washington tvrdí, že prítomnosť ruského systému protivzdušnej obrany v Turecku by ohrozovala západné vojenské systémy a mohla by tiež ohroziť účasť Turecka v programe výroby amerických stíhačiek F-35, pre ktoré dodáva určité komponenty.



Erdogan je však neoblomný a tvrdí, že nákup ruského systému je "hotová vec". Turecký minister obrany Hulusi Akar minulý týždeň uviedol, že Ankara už vyslala do Ruska svojich vojakov na školenie.