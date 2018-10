Erdogan pricestoval na dvojdňovú návštevu Moldavska

Lídri zároveň slávnostne otvorili v Kišiňove prezidentský palác, ktorý bol obnovený s podporou Turecka.

Kišiňov 17. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan začal v stredu dvojdňovú návštevu Moldavska, ktorá bude zameraná na posilnenie bilaterálnych vzťahov. Erdogan sa stretol so svojím moldavským náprotivkom Igorom Dodonom, prezidenti podpísali spoločné vyhlásenie o strategickej spolupráci medzi Kišiňovom a Ankarou.



Lídri zároveň slávnostne otvorili v Kišiňove prezidentský palác, ktorý bol obnovený s podporou Turecka po tom, ako budovu v roku 2009 vyplienili demonštranti protestujúci proti údajne zmanipulovaným voľbám.



Dodon na tlačovej konferencii označil Turecko za "nesmierne dôležitého partnera", a to najmä pri "obrane národných záujmov", informuje stanica Slobodná Európa.



"Diplomatické a priateľské vzťahy medzi našimi krajinami existujú už 26 rokov. Počas nich bolo podpísaných vyše 60 bilaterálnych dohôd. Dnešok je historickým dňom pre strategickú konsolidáciu medzi oboma krajinami," povedal Dodon.



Erdogan vyhlásil, že Ankara "bezvýhradne podporuje územnú celistvosť Moldavska a vyzýva na mierové riešenie" sporov ohľadom Moskvou podporovaného separatistického regiónu Podnestersko, ktorý vyhlásil v roku 1990 nezávislosť od Moldavska, vtedy ešte v rámci bývalého Sovietskeho zväzu.



Obe strany viedli v roku 1992 krátku vojnu, ktorá sa skončila, keď na strane Podnesterska intervenovala ruská armáda. Suverenitu Podnesterska neuznáva žiadna členská krajina OSN. Robia tak iba čiastočne uznané štáty Južné Osetsko, Abcházsko a Náhorný Karabach. Hlavným mestom je tam Tiraspol.



Turecký prezident vo štvrtok zavíta do moldavskej autonómnej oblasti Gagauzsko, ktoré Dodon označil za "most priateľstva medzi našimi krajinami". V Gagauzsku totiž žije prevažne turkické obyvateľstvo, ktoré však hovorí po rusky a prijalo i ruské pravoslávne kresťanstvo za svoje náboženstvo.



Erdoganova návšteva sa koná niekoľko týždňov po tom, ako Moldavsko v spolupráci s tureckými tajnými službami vyhostilo zo svojho územia sedem tureckých učiteľov s údajným napojením na tureckého exilového duchovného Fethullaha Gülena, ktorého Ankara obviňuje zo zosnovania neúspešného vojenského prevratu z roku 2016.