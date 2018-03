Erdogan je medzi Turkami v Nemecku obľúbený menej ako Merkelová

Zaujímavým zistením je podľa DPA i to, že zatiaľ čo pôvodná generácia prisťahovalcov hodnotí Merkelovú v priemere známkou plus dva, pri druhej generácii je hodnotenie kancelárky o stupeň horšie.

Kolín nad Rýnom/Duisburg 5. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan je medzi obyvateľmi Nemecka tureckého pôvodu obľúbený menej ako spolková kancelárka Angela Merkelová. Zistili to prieskumníci kolínskej a duisbursko-essenskej univerzity, ktorých závery priniesla v pondelok agentúra DPA.



V ankete s hodnotením stupňami "mínus päť" až "plus päť" dosiahol Erdogan úroveň mínus 2,5, zatiaľ čo Merkelová ho výrazne predbehla s výsledkom plus 1,6. Účastníkmi však boli len migranti z Turecka, ktorí sa rozhodli získať nemecký pas, a nie tí, ktorým udelili iba povolenie na pobyt.



Zaujímavým zistením je podľa DPA i to, že zatiaľ čo pôvodná generácia prisťahovalcov hodnotí Merkelovú v priemere známkou plus dva, pri druhej generácii je hodnotenie kancelárky o stupeň horšie.



Podobný prieskum, ktorý sa týkal Nemcov s koreňmi v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu, priniesol opačný výsledok, keďže súčasný ruský prezident Vladimir Putin v priemernom hodnotení predbehol Merkelovú. Putin získal hodnotenie plus 1,4 a Merkelová len plus 1,1.