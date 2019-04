Erdogan: Projekt stíhačiek F-35 je bez Turecka odsúdený na neúspech

Turecký prezident dodal, že k Ankare sa pri projekte pristupuje neférovo.

Ankara 30. apríla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok vyhlásil, že projekt bojového stíhacieho lietadla F-35 je bez Turecka odsúdený na zánik. Erdogan dodal, že k Ankare sa pri projekte pristupuje neférovo.



Turecko plánuje kúpiť ruské raketové systémy protivzdušnej obrany S-400, čo vyvoláva napätie v jeho vzťahoch so Spojenými štátmi. Washington upozornil, že tieto ruské systémy oslabia bezpečnosť stíhačiek F-35 vyrábaných spoločnosťou Lockheed Martin so sídlom v USA. Ankara je pritom potenciálnym nákupcom stíhačiek F-35 a takisto partnerom v ich výrobe, vysvetlila tlačová agentúra Reuters.



Erdogan v príhovore na trhu obranného priemyslu povedal, že tí, čo sa pokúšajú Turecko vylúčiť z projektu stíhačiek F-35, si to dobre nepremysleli - a dodal, že Ankara urýchlene podniká kroky smerujúce k vývoju vlastných systémov vzdušnej obrany.