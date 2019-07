Erdogan: Rusko naďalej pripravuje dodávku protiraketového systému

Začiatkom júna Turecko ústami prezidenta Erdogana deklarovalo, že zmluvu o nákupe systému protivzdušnej obrany S-400 od Ruska nezruší ani napriek nátlaku zo strany Spojených štátov.

Ankara 8. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes informoval, že Rusko pokračuje v prípravách dodávky ruského protiraketového systému S-400. V rozhovore s novinármi pred svojím odletom do Bosny však Erdogan nespresnil, kedy sa uskutoční samotný prevoz do Turecka a kde na jeho území bude miesto dislokácie systémov S-400.



Rozhodnutie uprednostniť ruský raketový systém S-400 pred americkým systémom Patriot je hlavným zdrojom napätia medzi Tureckom a Spojenými štátmi – spojencami zo Severoatlantickej aliancie. Spojené štáty už Turecku aj pohrozili sankciami.



Kathryn Wheelbargerová z amerického ministerstva obrany koncom mája uviedla, že ak Turecko nákup ruského systému protivzdušnej obrany nezruší, bude to mať "ničivé" následky pre spoločný program týkajúci sa vývoja bojových lietadiel typu F-35 a inú vzájomnú spoluprácu.



Podľa slov poprednej predstaviteľky Pentagónu spomínané rozhodnutie Ankary ohrozí schopnosť Turecka pracovať so západnou Alianciou a prinúti Washington uvaliť na krajinu sankcie.



Začiatkom júna Turecko ústami prezidenta Erdogana deklarovalo, že zmluvu o nákupe systému protivzdušnej obrany S-400 od Ruska nezruší ani napriek nátlaku zo strany Spojených štátov. Erdogan dnes podľa agentúry AP uviedol, že "prípravy na prevoz a nakládku (batérií S-400) pokračujú".



Podľa jeho slov sa preprava S-400 uskutoční letecky. Poznamenal tiež, že turecké "ministerstvo národnej obrany sa zaoberá plánovaním a výberom miesta dislokácie" systémov S-400.



Erdogan tiež podľa agentúry TASS vyjadril presvedčenie, že ruské systémy protivzdušnej obrany pozitívne ovplyvnia bezpečnosť nielen Turecka, ale aj celého regiónu a sveta.



Prvé správy o rokovaniach o dodávke S-400 Turecku sa objavili v novembri 2016. Uzavretie zmluvy bolo ruskou stranou potvrdené 12. septembra 2017. Podľa zmluvy má Rusko Turecku dodať štyri batérie S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov. Turecká televízia Habertürk pred niekoľkými dňami uviedla, že dodávka prvej časti S-400 z Ruska do Turecka by sa mala uskutočniť tento týždeň.