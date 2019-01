Erdogan sa vyslovil za revíziu Daytonskej mierovej zmluvy

Dokument, podpísaný v americkom Daytone, ustanovil komplikovaný štátny systém založený na deľbe moci medzi bosnianskymi Moslimami, bosnianskymi Srbmi a bosnianskymi Chorvátmi.

Ankara 17. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval v stredu na revíziu Daytonskej mierovej zmluvy, ktorou sa ukončila občianska vojna v Bosne (1992-95). Erdogan to vyhlásil v Ankare v prítomnosti chorvátskej prezidentky Kolindy Grabarovej Kitarovičovej, ktorá je na oficiálnej návšteve Turecka.



Obaja politici sa zhodli, že táto dohoda nefunguje, informoval vo štvrtok spravodajský portál BalkanInsight.



"Daytonská mierová zmluva by mala byť zrevidovaná. Postupne sa totiž prišlo na to, že za takýchto podmienok nie je schopná priniesť žiadne riešenie pre budúcnosť Bosny. OSN musí prikročiť k aktualizácii dohody a zaujať ráznejší postoj," povedal turecký prezident, ktorého citovala agentúra Anadolu.



Dokument, podpísaný v americkom Daytone, ustanovil komplikovaný štátny systém založený na deľbe moci medzi bosnianskymi Moslimami, bosnianskymi Srbmi a bosnianskymi Chorvátmi. Podľa kritikov to spôsobilo v Bosne politickú patovú situáciu a prehĺbilo etnické rozpory.



Chorvátsko sa dlhodobo sťažuje na to, že etnickí Chorváti v Bosne sú marginalizovaní, keďže obom entitám - Federácii Bosny a Hercegoviny a Republike srbskej - dominujú Moslimovia alebo Srbi.



"Daytonská mierová zmluva má množstvo nedostatkov a neposkytuje žiadne riešenie. Každých osem mesiacov sa striedajúci členovia predsedníctva a absencia riadnej armády sú pre Bosnu vážnymi problémami," dodal Erdogan.