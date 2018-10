Erdogan: Saudskoarabskí predstavitelia plánovali vraždu Chášukdžího

Prečítajte si aj: Saudskoarabský minister sľúbil pravdu po vyšetrení novinárovej smrti

Ankara 23. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok vyhlásil, že saudskoarabskí predstavitelia začali plánovať vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího už v dňoch pred jeho smrťou. Informovala o tom agentúra AP.Podľa Erdogana predstavitelia Saudskej Arábie začali pripravovať plány proti Chášukdžímu koncom septembra, niekoľko dní pred jeho zmiznutím, ku ktorému došlo po tom, ako 2. októbra vstúpil do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule.Turecký prezident v prejave k členom svojej vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) v parlamente ďalej uviedol, že členovia tímu saudskoarabských agentov začali prichádzať na konzulát deň pred zabitím novinára. Na konzuláte došlo k odstráneniu kamier.Turecký prezident tiež vyzval saudskoarabského kráľa Salmána, aby umožnil súdenie 18 podozrivých zo Chášukdžího zabitia na tureckých súdoch. V súvislosti s prípadom sa bude diskutovať aj o otázke diplomatickej imunity, uviedol Erdogan. Podľa neho bol Chášukdží obeťou brutálnej vraždy, ktorá nemôže byť ututlaná.Saudská Arábia tvrdí, že prispievateľa novín The Washington Post Chášukdžího, kritika saudskoarabskej kráľovskej rodiny a korunného princa Muhammada bin Salmána, zabili 2. októbra pris predstaviteľmi kráľovstva. Tí boli za ním vyslaní s úlohou, aby ho "povzbudili" k návratu do Saudskej Arábie.Turecké médiá aj tureckí predstavitelia však vyhlasujú, že 59-ročného novinára žijúceho v USA zavraždilo a rozštvrtilo 15-členné saudskoarabské komando.