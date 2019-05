Erdogan: Turecko a Rusko budú spoločne vyrábať protivzdušný systém

Ruský minister obrany Sergej Šojgu ešte skôr uviedol, že systém S-500 začnú dostávať ozbrojené sily už v roku 2020.

Ankara 19. mája (TASR) - Turecko a Rusko budú spoločne vyrábať ruské systémy protivzdušnej obrany S-500. Vyhlásil to v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Erdogan taktiež zdôraznil, že Turecko sa nestiahne z dohody o nákupe ruských systémov S-400. Označil to za "dokončený obchod". Podľa jeho slov by Turecko malo dostať tieto systémy v júli, "ale môže sa to aj urýchliť".



Krok Turecka kúpiť systémy S-400 zhoršil jeho vzťahy so Spojenými štátmi, ktoré Ankare pohrozili sankciami. Washington vyhlásil, že dohoda s Moskvou je hrozbou pre obranu Západu, a v apríli pozastavil dodávky svojich stíhačiek F-35 do Turecka. Erdogan ale tvrdí, že "skôr či neskôr" Turecko tieto stíhačky dostane.



Ruský minister priemyslu a obchodu Denis Manturov koncom apríla oznámil, že výskum a vývoj systému protivzdušnej obrany S-500 je v záverečnej fáze.



"Hovorím o ukončovaní výskumu a vývoja a nasledujúcom začiatku sériovej výroby. Teraz môžem povedať, že práca na výskume a vývoji sa už chýli ku koncu," povedal Manturov, ktorého citovala agentúra TASS.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu ešte skôr uviedol, že systém S-500 začnú dostávať ozbrojené sily už v roku 2020.



TASS dodal, že operátorov tohto systému školia od roku 2017 na Vojenskej akadémii vzdušno-kozmickej obrany maršala Sovietskeho zväzu G. K. Žukova v meste Tver.



S-400 Triumf je najmodernejším ruským raketovým systémom protivzdušnej obrany, v prevádzke je od roku 2007. Je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov. Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 kilometra za sekundu do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.