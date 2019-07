Erdogan: Turecko je odhodlané zničiť teroristický koridor v Sýrii

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan to vyhlásil v piatok na zjazde svojej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) v Ankare.

Ankara 26. júla (TASR) - Turecko chce zničiť tzv. "teroristický koridor" východne od rieky Eufrat v Sýrii. Je odhodlané urobiť to bez ohľadu na to, či sa Turecko a Spojené štáty dohodnú na zriadení bezpečnej zóny v severnej časti Sýrie.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan to vyhlásil v piatok na zjazde svojej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) v Ankare.



"Tí, ktorí dôverujú zahraničným mocnostiam v tomto regióne, budú zosadení," povedal Erdogan členom svojej vládnej strany. "Nájdeme trvalé riešenie terorizmu."



Turecko zintenzívnilo v ostatných dňoch svoje varovania pred možným vpádom do severnej Sýrie a uviedlo, že mu počas rozhovorov s Washingtonom o vytvorení bezpečnej zóny v Sýrii "došla trpezlivosť". Pokiaľ nedôjde k dosiahnutiu dohody, spustia svoju vlastnú operáciu, pohrozil podľa agentúry Reuters turecký prezident Erdogan.



Tureckí a americkí predstavitelia rokujú o vytvorení bezpečnej zóny východne od rieky Eufrat, doplnila agentúra AP. Cieľom je zmierniť bezpečnostné obavy Turecka v súvislosti s prítomnosťou kurdských bojovníkov v zmienenom regióne, ktorých Turecko považuje za teroristov.



Turecký vpád do Sýrie by podľa Erdogana preťal kontakty medzi kurdskými militantmi v Sýrii a Iraku.