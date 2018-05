Erdogan: USA stratili úlohu sprostredkovateľa na Blízkom východe

Turecký prezident sa tak vyjadril v deň, keď sa Washington pripravuje oficiálne presťahovať svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema.

Londýn 14. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty stratili svoju úlohu sprostredkovateľa v sporoch na Blízkom východe. Vyjadril sa tak v deň, keď sa Washington pripravuje oficiálne presťahovať svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema.



V prejave v britskom think-tanku Chatham House v Londýne zopakoval, že odmieta rozhodnutie USA uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.



V inom vyhlásení, ktoré vydal ešte v nedeľu večer, Erdogan podľa agentúry AP uviedol, že USA si nevážia "právo a spravodlivosť" a ignorujú medzinárodné spoločenstvo. Podľa neho je presťahovanie veľvyslanectva do Jeruzalema krokom, ktorý predstavuje "odmenu" izraelskej vláde, aj keď to podkopáva úsilie na vyriešenie desaťročia trvajúceho konfliktu a trestá Palestínčanov.



"Dejiny a ľudstvo nikdy neodpustia krivdy spáchané na našich palestínskych bratoch," uviedol turecký prezident vo vyhlásení.



Erdogan začal v nedeľu trojdňovú návštevu Británie, ktorú označil za "spojenca, strategického partnera a skutočného priateľa" Ankary.