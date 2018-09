Erdogan v Nemecku: Pobehujú vám tu voľne tisíce teroristov

Erdogan sa uchýlil k ostrejším výrazom na záver svojho príhovoru počas štátneho banketu, ktorý usporiadal v piatok večer v Berlíne jeho nemecký náprotivok Frank-Walter Steinmeier.

Berlín 29. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý je na viacdňovej štátnej návšteve Nemecka, odmietol v piatok dôrazným spôsobom výčitky ohľadne stavu ľudských práv v jeho krajine a požadoval od nemeckých partnerov, aby rešpektovali turecké súdnictvo.



Reagoval tak na prípad Cana Dündara, bývalého šéfredaktora tureckého opozičného denníka Cumhuriyet. Ten žije už dlhšie v nemeckom exile, zatiaľ čo turecké orgány žiadajú o jeho vydanie do vlasti, kde bol odsúdený za vyzradenie štátneho tajomstva po zverejnení článku o zapojení tajnej služby do predaja zbraní sýrskym povstalcom.



Erdogan sa uchýlil k ostrejším výrazom na záver svojho príhovoru počas štátneho banketu, ktorý usporiadal v piatok večer v Berlíne jeho nemecký náprotivok Frank-Walter Steinmeier. Turecký líder v ňom zdôraznil, že súčasné nezhody vo vzťahoch medzi Ankarou a Berlínom je možné prekonať. V posledných minútach sa však odchýlil od pripraveného textu, pričom prejavil svoje emócie, informovala tlačová agentúra DPA.



Erdogan sa vyjadril na margo Dündarovho prípadu, že na území Nemecka sa voľne pohybujú "stovky, ba tisíce" teroristov. "Nemali by sme azda o tom hovoriť? Vlastne som tento večer nechcel o niečom takom hovoriť, ale bol som nútený, keďže ma s tým pán prezident (Steinmeier) oslovil," povedal turecký líder v berlínskom zámku Bellevue.



Podľa Erdogana je názorové nezhody potrebné prekonať "vo vzájomnom rešpekte, dialógu a možnostiach diplomacie".



Viacerí nemeckí opoziční politici neprijali pozvanie na prezidentský banket, aby tak protestovali proti Erdoganovej autoritárskej politike. Tisíce ľudí sa medzitým v Berlíne zúčastnili na demonštrácii proti tureckému prezidentovi, ktorá sa konala pod heslom Erdogan not welcome (Erdogan nie je vítaný).



Dündar sa chcel zúčastniť na piatkovej tlačovej konferencii Erdogana s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, aby mohol hosťovi položiť kritické otázky. Erdoganova delegácia však pohrozila bojkotom, na čo sa Dündar svojho zámeru vzdal.