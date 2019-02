Erdogan: V Turecku nie sú žiadni vysokopostavení venezuelskí činitelia

Nikto neutiekol z Venezuely a nenašiel útočisko v mojej krajine, uviedol Erdogan pre tamojšiu televíznu stanicu NTV.

Istanbul 27. februára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok poprel tvrdenie, že vysokopostavení venezuelskí činitelia utiekli do jeho krajiny. Venezuela momentálne čelí vážnej politickej aj ekonomickej kríze.



Erdogan ako stabilný podporovateľ venezuelského prezidenta Nicolása Madura reagoval na tvrdenie jeho úhlavného rivala, opozičného lídra Juana Guaidóa, ktorý sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta s argumentom, že Maduro prišiel o svoju legitimitu, pripomína tlačová agentúra AFP.



Guaidóa už uznalo za dočasného prezidenta Venezuely zhruba 50 krajín vrátane Spojených štátov.



"Nikto neutiekol z Venezuely a nenašiel útočisko v mojej krajine," uviedol Erdogan pre tamojšiu televíznu stanicu NTV. Guaidó sa vo svojom sobotňajšom tvíte zmienil o "vysokopostavených činiteľoch", ktorí mali "utiecť do Turecka".



"Ak hovorí takéto veci, je to preto, že nepozná Turecko. Musí sa najskôr čo-to naučiť. Byť štátnikom nie je také ľahké," zdôraznil Erdogan a opäť obraňoval Madura, ktorý bol podľa jeho slov riadne zvolený za prezidenta.



Erdogan a Maduro sú starými spojencami, pričom venezuelský prezident bol prvým svetovým lídrom, ktorý vyjadrili Ankare podporu po pokuse o vojenský prevrat v roku 2016.