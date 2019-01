Erdogan vyjadril podporu venezuelskému prezidentovi Madurovi

Predseda venezuelského Národného zhromaždenia a opozičný vodca Guaidó sa v stredu vyhlásil za dočasného prezidenta tejto juhoamerickej krajiny.

Istanbul 24. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyslovil vo štvrtok podporu venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Urobil tak po tom, ako sa venezuelský opozičný líder Juan Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta, uviedla agentúra DPA.



"Môj brat Maduro! Drž sa, stojíme pri tebe," povedal Erdogan Madurovi v telefonickom rozhovore, informoval vo štvrtok hovorca tureckého prezidenta Ibrahim Kalin. Dodal, že Turecko pod Erdoganovým vedením bude zastávať svoj "principiálny postoj proti pokusom o prevrat".



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu uviedol, že niektoré latinskoamerické krajiny a Spojené štáty "v nedávnom čase neustále zasahovali do vnútorných záležitostí Venezuely".



Predseda venezuelského Národného zhromaždenia a opozičný vodca Guaidó sa v stredu vyhlásil za dočasného prezidenta tejto juhoamerickej krajiny. Jeho legitimitu ako nového venezuelského prezidenta už okrem USA uznali s výnimkou Mexika všetky štáty patriace do tzv. skupiny Lima, ktorú tvoria najmä latinskoamerické krajiny, a to konkrétne Brazília, Kolumbia, Paraguaj, Peru, Argentína, Čile, Kostarika, Guatemala, Honduras, či Kanada, informovala agentúra AP.



Na stranu Madura sa dosiaľ otvorene postavili Mexiko, Bolívia a Kuba, ako aj Irán. Rozhodnutie USA uznať legitimitu Guaidóa ostro kritizovali aj niektorí ruskí predstavitelia.