Erdogan vyzval na celosvetový boj proti islamofóbii

Istanbul 22. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval v piatok na celosvetový boj proti islamofóbii, ktorá je podľa jeho slov na vzostupe. Vyjadril sa tak v súvislosti s minulotýždňovou masakrou v dvoch mešitách v meste Christchurch na Novom Zélande, informovala agentúra AFP.



"Ako bojovalo ľudstvo po holokauste proti antisemitizmu, tak by malo (teraz) opäť rovnako odhodlaným spôsobom bojovať proti narastajúcej islamofóbii," povedal Erdogan vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí Organizácie islamskej spolupráce (OIC) v Istanbule.



"Momentálne čelíme islamofóbii a moslimskej nenávisti," uviedol ďalej turecký prezident. Dodal, že proti krajne pravicovým a neonacistickým skupinám by sa malo postupovať rovnako ako proti džihádistom z Islamského štátu (IS).



Na zasadnutie pricestoval aj novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters. Vo svojom prejave uistil moslimov žijúcich na Novom Zélande, že napriek nedávnym útokom v Christchurchi, pri ktorých zahynulo 50 ľudí, sa v tejto krajine môžu cítiť "isto a bezpečne".



"Uistenie moslimským komunitám na Novom Zélande, aby sa cítili bezpečne a isto, je obzvlášť dôležité," povedal Peters. Dodal, že v prípade stíhania útočníka z Christchurchu "nezostane kameň na kameni". "Táto osoba bude čeliť... novozélandskému právu a zvyšok svojho života strávi v izolácii v novozélandskom väzení," dodal.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v reakcii na Petersa vychválil novozélandské orgány za ich "úprimné posolstvá solidarity". "Sme tu (na zasadnutí OIC), aby sme ukázali, že v boji proti islamofóbnym prejavom sme na celom svete zjednotení," povedal.



Erdogan rozhneval Novozélanďanov, keď krátko po útokoch v rámci svojej kampane pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami premietal na verejnosti úryvky z videozáznamu zachytávajúceho minulotýždňovú masakru Christchurchi. Toto video zhotovil samotný útočník.



Pobúrenie vyvolal na Novom Zélande aj v susednej Austrálii tiež súvisiacim výrokom, že protimoslimsky ladení Austrálčania a Novozélanďania navštevujúci Turecko sa môžu vrátiť v rakvách ako ich starí otcovia, ktorí bojovali v bitke pri Gallipoli (1915-16).



Samotný austrálsky premiér Scott Morrison označil Erdoganove slová za "veľmi urážlivé"; podľa hovorcu tureckého prezidenta však boli "vytrhnuté z kontextu". Canberra vo štvrtok konštatovala pokrok v úsilí o urovnanie tejto roztržky.



Novozélandský minister zahraničných vecí Peters odcestoval do Turecka taktiež pre to, aby objasnil situáciu okolo kontroverzného videozáznamu i Erdoganovho výroku.