Erdogan vyzval zahraničných Turkov na masívnu podporu vo voľbách

Hlasy zahraničných Turkov majú vo voľbách v Turecku značnú váhu.

Sarajevo 20. mája (TASR) - Na masívnu podporu pred voľbami hlavy štátu a nového parlamentu, ktoré sa uskutočnia 24. júna, vyzval v nedeľu svojich krajanov v zahraničí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



"Ste pripravení dať teroristickým organizáciám a ich miestnym a zahraničným pomocníkom osmanskú facku? Ste pripravení podporiť ma rekordným počtom hlasov v prezidentských voľbách? Ste pripravení ukázať celému svetu silu európskych Turkov?" spýtal sa Erdogan v nedeľu podľa agentúry DPA pred tisíckami zahraničných Turkov, ktorí sa zišli v bosnianskej metropole Sarajevo.



Svojich krajanov žijúcich v Nemecku, Belgicku, Rakúsku a Holandsku vyzval, aby na tieto otázky dali odpoveď, "ktorú bude počuť všade v Európe". Tiež im odporučil, aby získali občianstvo krajín, v ktorých žijú. "Prosím vás, aby ste zohrávali aktívnu úlohu v politických stranách v krajinách, v ktorých žijete. Mali by ste byť súčasťou týchto parlamentov, ale nie tí, ktorí zradili svoju krajinu," vyhlásil Erdogan. Zradcami mal na mysli politikov tureckého pôvodu, ako je poslanec nemeckého Spolkového snemu za stranu zelených Cem Özdemir, ktorí kritizujú jeho autoritársky štýl vládnutia.



Zahraničným Turkom Erdogan v olympijskej športovej hale Zetra odkázal, aby "starostlivo chránili svoje náboženstvo a svoj jazyk". "Ak ich stratíte, budete stratení aj vy," varoval. Erdoganov prejav sprevádzali výkriky ako "Alláhu akbar" (Boh je najväčší) či "sultán Erdogan".



Hlasy zahraničných Turkov majú vo voľbách v Turecku značnú váhu. Na vlaňajšie hlasovanie v referende o zmene ústavy sa zaregistrovali takmer tri milióny zahraničných Turkov, čo predstavuje približne päť percent všetkých tureckých voličov. Najväčšiu skupinu - okolo 1,4 milióna ľudí - tvorili Turci žijúci v Nemecku.



Do Sarajeva pozval Erdogana moslimský člen kolektívneho bosnianskeho predsedníctva Bakir Izetbegovič, ktorý má s tureckým prezidentom úzke vzťahy. Pri tejto príležitosti v nedeľu oznámil, že Turecko bude financovať dlho plánovanú stavbu diaľnice medzi Sarajevom a Belehradom, čo obe krajiny potvrdili podpísaním memoranda o porozumení.



Erdoganovo vystúpenie bolo súčasťou kongresu organizovaného Zväzom európsko-tureckých demokratov (UETD). Ten je aktívny predovšetkým v Nemecku a považuje sa za lobistickú organizáciu Erdoganovej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP). V minulom roku na jar zväz organizoval aj predvolebné vystúpenia Erdogana v Nemecku, ktoré vyvolali vlnu kritiky. V júni potom spolková vláda vydala zakáz vystúpení politikov z nečlenských krajín EÚ v Nemecku, ktorý je platný tri mesiace pred voľbami v ich krajine.



Do bosnianskej metropoly pricestovalo viac ako 10.000 Turkov žijúcich v zahraničí. Najmenej polovicu z tohto počtu tvorili Turci z Nemecka, uviedla DPA. Má to byť jediný plánovaný predvolebný prejav Erdogana v Európe.