Erdogan:Rozšírime vojenské operácie v Sýrii, možno zasiahneme v Iraku

Erdogan na vymenovávaní sudcov v Ankare vyhlásil, že vojaci sa zamerajú na sýrske mesto Manbidž, ako aj Ajn al-Arab, takisto nazývané Kobané, a na ďalšie mestá pri hranici východne od rieky Eufrat.

Ankara 19. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok oznámil, že po víťazstve v sýrskom regióne Afrín rozšíri jeho krajina vojenské operácie do ďalších Kurdmi ovládaných oblastí v Sýrii, ako aj do oblasti Sindžár v Iraku. Napísala to tlačová agentúra AP.



Erdogan na slávnostnom vymenovávaní sudcov v tureckej metropole Ankara vyhlásil, že vojaci sa budú zameriavať na sýrske mesto Manbidž, ako aj Ajn al-Arab, takisto nazývané Kobané, a na ďalšie mestá pri hranici východne od rieky Eufrat. Tieto oblasti sú ovládané sýrskymi kurdskými silami podporovanými Spojenými štátmi a rozmiestnení sú tam americkí vojaci.



Erdogan povedal, že tureckí vojaci možno vstúpia do Iraku, aby vyhnali kurdských militantov z regiónu Sindžár, ak týchto militantov nebude ochotná vytlačiť iracká vláda. Turecko tvrdí, že región Sindžár sa čoraz viac stáva baštou kurdských militantov, ktorí vedú už od roku 1984 povstanie na juhovýchode Turecka.



Erdogan v Ankare doslova uviedol, že Turci "v jednu noc možno náhle vpadnú do Sindžáru". Turecký líder zároveň zdôraznil, že Ankara nemá v úmysle "podniknúť inváziu" do Sýrie, a dodal, že iba "čistí" pohraničnú oblasť od teroristov.



Afrín - Sýrske kurdské milície v pondelok už skôr uviedli, že Britka, ktorá sa pridala do ich radov a bojovala v severosýrskom meste Afrín, zahynula pri tureckom nálete.



Nisrín Abdulláhová, hovorkyňa kurdských ženských milícií známych pod skratkou YPJ, oznámila, že minulý týždeň vo štvrtok prišla o život Anna Campbellová.



Je to prvý cudzí občan, ktorý zomrel v boji o Afrín. Takisto je to prvá britská bojovníčka - a ôsmy britský občan - ktorá zahynula v boji po boku kurdských milícií v Sýrii. Podľa agentúry Press Association mala Campbellová 26 rokov a pochádzala z mesta Lewes v anglickom grófstve East Sussex.



Ženské obranné jednotky (YPJ) sú ženským krídlom kurdských Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG).



Brit Macer Gifford, ktorý cestoval s Campbellovou, uviedol, že do východnej Sýrie prišli vlani v máji a pridali sa tam ku kurdským milíciám podporovaným Spojenými štátmi v boji proti militantom z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Gifford sa po páde mesta Rakka vlani v lete vrátil domov.



Prostredníctvom Twitteru uviedol pre tlačovú agentúru AP, že aktivistka za práva zvierat Campbellová "bola krásne a tiež veľmi neústupčivé a odhodlané dievča". "Milovala YPJ a naposledy som ju videl, keď za nimi odchádzala," dodal Gifford.